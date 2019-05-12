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الأحد، 12 مايو 2019 03:23 ص
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2.1 مليار دولار صادرات المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر

الأحد، 12 مايو 2019 03:00 ص
2.1 مليار دولار صادرات المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر
كتب عبد الحليم سالم
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بلغت صادرات المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر نحو 2.1 مليار دولار، وكشف مصدر مسئول بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لـ"اليوم السابع"، أن منطقة مدينة نصر من أبرز المناطق التى تصدر للخارج، لافتا أن المنطقة بها نحو 211 مشروعا، على مساحة 180 فدانا.

وأضاف أن استثمارات المنطقة تبلغ 3.6 مليار دولار، وتوفر 72540 فرصة عمل.

وحول أبرز المشروعات التى تصدر منتجاتها للخارج قال المصدر، إن أبرز الصناعات القائمة فى المنطقة والتى يتم تصديرها هى المشروبات الغازية والسجاد والمنسوجات والملابس والدوائر الكهربائية للسيارات.

 


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