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نائب محافظ الوادى الجديد تحقق فى شكوى مزارع.. وتوجه بتوفير مصدر رى لمزرعته

الأحد، 12 مايو 2019 07:40 م
نائب محافظ الوادى الجديد تحقق فى شكوى مزارع.. وتوجه بتوفير مصدر رى لمزرعته حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أجرت حنان مجدى نائب محافظ الوادي الجديد، زيارة لمزرعة نخيل بالداخلة، وذلك فى استجابة فورية لشكوى أحد المواطنين لتعذر وصول مياه الرى لمزرعة النخيل الخاصة به بقرية الشيخ مفتاح، للوقوف على المشكلة وإيجاد حل لها علي أرض الواقع .
 
ووجهت مجدى إدارة الرى بسرعة توفير مصدر مياه عاجل حتى لا يضار النخيل المنزرع، وذلك فى إطار توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بالتلاحم مع المواطنين لحل كافة مشكلاتهم .
 
وعلي جانب آخر، وجهت حنان مجدى الإدارة الزراعية بالقرية بضرورة تقديم كافة التسهيلات أمام المزارعين لتوريد محصول القمح وتخزينه في الشون والصوامع المجهزة للحفاظ عليه من الأتربة والحشرات .
 
كما تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد الوحدة الصحية بقرية الشيخ مفتاح، وذلك ضمن جولتها التفقدية بقري مركز الداخلة للتأكد من انتظام العمل بالوحدة وتواجد الأطباء وطاقم التمريض وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى وللمترددين على الوحدة.
 
وخلال تفقدها لصيدلية الوحدة أحالت مجدي الطبيب الصيدلي المختص للتحقيق، لعدم تواجده بمقر عمله حتي الساعة التاسعة والنصف ،كما التقت مجدي مع عدد من المواطنين واستمعت إلي شكواهم والتي تمثلت في عدم وجود طبيب أسنان ، ووجهت بانتداب طبيب من الوحدات الصحية المجاورة لحين وصول دفعة جديدة من أطباء الأسنان. 
 
وشددت مجدى بعمل تقرير كامل عن العجز الموجود بالوحدة سواء في الكادر الطبي أو الأجهزة والمستلزمات الطبية ، وذلك لعرضها علي السيد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد لإيجاد حلول فورية لها .
 
كما وجهت بضرورة سرعة حل مشكلة الصرف الصحي بسكن الممرضات وتوفير ثلاجة لحفظ الاطعمة مؤكدة علي ضرورة الانتظام في العمل بكافة الأقسام وتوفير كافة الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين  حيث أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتقاعسين .
 
 

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