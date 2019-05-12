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الأحد، 12 مايو 2019 02:00 ص
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ماكرون: الثلاثاء تكريم الجنديين المقتولين خلال عملية إنقاذ رهائن فى بوركينا فاسو

الأحد، 12 مايو 2019 02:00 ص
ماكرون: الثلاثاء تكريم الجنديين المقتولين خلال عملية إنقاذ رهائن فى بوركينا فاسو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
أ ش أ
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس السبت، عن إقامة مراسم وطنية لتكريم جنديي القوات البحرية الخاصة سيدريك دي بييربون وآلان بيرتونسيلو اللذين قتلا خلال عملية تحرير رهائن في بوركينا فاسو وذلك بمجمع ليزانفاليد في باريس الثلاثاء المقبل.

 

وأضاف ماكرون -حسب ما نقله موقع فرانس 24- أنه "انحنى بعاطفة ووقار أمام تضحية هذين الجنديين اللذين ضحيا بحياتهما لإنقاذ إخواننا المواطنين".

 

واستقبل ماكرون ومسؤولين حكوميين، أمس، في قاعدة فيلاكوبلاي الجوية قرب باريس 3 من بين الرهائن الأربعة الذين حررهم الجيش الفرنسي الجمعة في شمال بوركينا فاسو بعد أن اختطفوا في بنين في أول مايو الجاري.

 

 


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