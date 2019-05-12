"ليلة سقوط الدكتور المزيف".. ضبط كيان تعليمى وهمى فى طنطا.. فيديو

واصلت أجهزة الأمن التصدى الحاسم للمراكز التعليمية غير المرخصة على مستوى الجمهورية، ونجحت فى ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص فى طنطا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بطرق مختلفة والاستيلاء على أموالهم من خلال المراكز غير المرخصة التى تقوم بإيهام الراغبين فى الحصول على دورات تدريبية وشهادات معتمدة على خلاف الحقيقة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثانى طنطا بالغربية، بإنشاء وإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة ثانى طنطا وانتحاله لصفة عضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات ومنح المتدربين شهادات منسوبة للكيانات التعليمية الحكومية (مزورة) فتم ضبطه.