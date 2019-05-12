video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 12 مايو 2019 09:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

فيديو.."مباشر قطر": خسائر بالبورصة القطرية والاتصالات والبنوك أبرز المتضررين

الأحد، 12 مايو 2019 09:18 م
فيديو.."مباشر قطر": خسائر بالبورصة القطرية والاتصالات والبنوك أبرز المتضررين تميم بن حمد أمير الإرهاب
كتب أيمن رمضان
إضافة تعليق

قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إن السياسات الفاشلة لبعض الحكومات تقود بلادهم للإنهيار، وتعد تجربة تنظيم الحمدين خير دليل على ذلك، حيث يواصل تميم بن حمد سياساته الفاشلة التى قادت بلاده الى العزلة من محيطها العربى الأمر الذى  ترتب عليه إنهيار الاقتصاد القطرى وعدم قدرة حكومته على توفير احتياجات المواطنين الأساسية من السلع الإستراتجية .

وتابع تقرير قناة المعارضة القطرية، :"بفضل هذه السياسات الفاشلة والتى خيمت بدورها على الإقتصاد القطرى، اختتمت بورصة قطر تعاملات اليوم الثلاثاء 7 مايو 2019، فا المنطقة الحمراء، حيث شهدت جلسة اليوم تراجعاً فى قطاعات البنوك والخدمات المالية، والاتصالات، والصناعة، والنقل".

 

وأكد التقرير، أن الشعب القطرى يعيش حالة سيئة على كافة الأصعدة بسبب ممارسات تميم بن حمد الرامية إلى دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية بالإضافة إلى تخريب وتفكيك الدول العربية تنفيذاً لمخططات دول معادية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

كيف رفعت مقاطعة "الرباعى العربى" لـ"قطر" معدلات الأمن بدول الخليج.. تحالف الدوحة مع إيران وتركيا جعل الدول العربية تضعه بالموضع الصحيح.. ووزير الخارجية البحرينى: نصد التآمر الذى يأتى من بلد محسوب علينا

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح تنكيل تميم بن حمد بالشيخ سعود آل ثانى.. فيديو

أزمة "الحد الأدنى للأجور" فى قطر.. "تميم" يمارس أقذر الانتهاكات ضد العمالة الأجنبية.. ويسلم سيادة بلاده إلى "أنقرة وطهران".. والمعارضة القطرية: الدوحة رحلت أكثر من 350 عامل نيبالي بسبب لمطالبتهم برفع الأجور

مباشر قطر

اخبار قطر

تميم بن حمد

البورصة القطرية

اخبار عربية

بورصة قطر

اخبار الخليج

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
معهد الفلك: رمضان 29 يوما..وقمره يصل التربيع الأول الساعة 3 فجرا و12 دقيقة

معهد الفلك: رمضان 29 يوما..وقمره يصل التربيع الأول الساعة 3 فجرا و12 دقيقة

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها والعظمى بالقاهرة تصل الثلاثاء 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها والعظمى بالقاهرة تصل الثلاثاء 38

العالم الخفى.. الملائكة يدبرون الأرض.. رسل الله إلى أنبيائه.. الحديث الصحيح يحدثنا عن مسؤولى "الجبال".. وحتى أوراق الشجر لها ملاك مخصوص .. منهم ملائكة الرحمة والعذاب .. والبعض منهم يقوم بعمارة السموات بالصلاة

العالم الخفى.. الملائكة يدبرون الأرض.. رسل الله إلى أنبيائه.. الحديث الصحيح يحدثنا عن مسؤولى "الجبال".. وحتى أوراق الشجر لها ملاك مخصوص .. منهم ملائكة الرحمة والعذاب .. والبعض منهم يقوم بعمارة السموات بالصلاة

مشروعات توزيع لمبات الليد وحملات التوعية بترشيد استهلاك الكهرباء تجنى الثمار.. خفض 5 آلاف جيجا وات استهلاك بالقطاع المنزلى خلال 5 سنوات.. والوصول لأكثر من 15 ألف ميجا وات احتياطى بالشبكة يوميًا

مشروعات توزيع لمبات الليد وحملات التوعية بترشيد استهلاك الكهرباء تجنى الثمار.. خفض 5 آلاف جيجا وات استهلاك بالقطاع المنزلى خلال 5 سنوات.. والوصول لأكثر من 15 ألف ميجا وات احتياطى بالشبكة يوميًا

دعاء اليوم السابع من رمضان وما ورد عن الصحابة والتابعين

دعاء اليوم السابع من رمضان وما ورد عن الصحابة والتابعين

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة