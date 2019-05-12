فيديو.."مباشر قطر": خسائر بالبورصة القطرية والاتصالات والبنوك أبرز المتضررين

كتب أيمن رمضان

قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إن السياسات الفاشلة لبعض الحكومات تقود بلادهم للإنهيار، وتعد تجربة تنظيم الحمدين خير دليل على ذلك، حيث يواصل تميم بن حمد سياساته الفاشلة التى قادت بلاده الى العزلة من محيطها العربى الأمر الذى ترتب عليه إنهيار الاقتصاد القطرى وعدم قدرة حكومته على توفير احتياجات المواطنين الأساسية من السلع الإستراتجية .

وتابع تقرير قناة المعارضة القطرية، :"بفضل هذه السياسات الفاشلة والتى خيمت بدورها على الإقتصاد القطرى، اختتمت بورصة قطر تعاملات اليوم الثلاثاء 7 مايو 2019، فا المنطقة الحمراء، حيث شهدت جلسة اليوم تراجعاً فى قطاعات البنوك والخدمات المالية، والاتصالات، والصناعة، والنقل".

وأكد التقرير، أن الشعب القطرى يعيش حالة سيئة على كافة الأصعدة بسبب ممارسات تميم بن حمد الرامية إلى دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية بالإضافة إلى تخريب وتفكيك الدول العربية تنفيذاً لمخططات دول معادية.