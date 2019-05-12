شعبة المعادن الثمينة: استقرار أسعار الذهب فى مصر عند 614 جنيها للجرام

كتب – إسلام سعيد

كشف مهدى عبد الفتاح عضو شعبة الصاغة بالغرفة التجارية، أن أسعار الذهب تسجل استقرارا ملحوظا فى تعاملات اليوم الأحد، لتوقف التعاملات على المعدن النفيس نظرا للإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن سعر الذهب عيار 21 سجل 614 جنيها للجرام، وسجل الذهب عيار 18 اليوم 526 جنيها للجرام وعيار 24 سجل اليوم 702 جنيه للجرم والجنيه الذهب 4912 جنيها، فيما بلغت أوقية الذهب 1285 دولارا.

وكشف تقرير لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، تراجع صادرات الحلى والأحجار الكريمة بنسبة 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل 357 مليون دولار مقارنة بـ 698 مليون دولار فى الفترة نفسها من 2018.

وكشف التقرير، أن الإمارات هى أكبر دولة مستوردة للحلى والأحجار الكريمة من مصر بما قيمته 338 مليون دولار فى الفترة من يناير إلى مارس 2019 بنسبة تراجع 36% مقارنة بـ 528 مليون دولار فى الربع الأول من 2018، كما تراجع حجم التصدير لتركيا بنسبة 100% لتسجل 27 ألف دولار فقط مقارنة بـ31 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس 2018.

وحققت صادرات الحلى والأحجار الكريمة قفزة كبيرة للسوق السعودى لتسجل 19 مليون دولار مقارنة بـ 7 ملايين دولار بنسبة ارتفاع 173%، كما ارتفعت الصادرات للسوق الكويتى لتسجل 67 ألف دولار مقارنة بـ 10آلاف دولار فقط بالربع الأول من 2018، فيما سجلت الصادرات إلى أمريكا 45 ألف دولار قياسا على 13 ألف دولار، والأردن بلغت قيمة الصادرات المصرية لها لقطاع الحلى والأحجار الكريمة 38 ألف دولار مقارنة بـ13 ألف دولار.

واستقبلت قرابة 31 دولة واردات مصرية من الحلى والأحجار الكريمة فى الربع الأول من العام الجارى.

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أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.