أسعار الذهب اليوم 11-5-2019 فى مصر

كتب – إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم السبت 11 مايو 2019، بشكل طفيف بقيمة جنيه واحد، ليسجل عيار الذهب 21 وهو الأكثر رواجا ومبيعا فى مصر 614 جنيها للجرام.

أسعار الذهب فى مصر اليوم:

عيار 21 سجل اليوم 614 جنيها للجرام

عيار 18 سجل اليوم 526 جنيه للجرام

عيار 24 سجل اليوم 702 جنيه للجرم

الجنيه الذهب 4912 جنيها

أوقية الذهب 1285 دولارا

سعر الذهب

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أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.