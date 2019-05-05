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الأحد، 05 مايو 2019 06:39 م
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49 % انخفاضا فى صادرات الحلى والأحجار الكريمة لتسجل 357 مليون دولار بالربع الأول من 2019

الأحد، 05 مايو 2019 06:02 م
49 % انخفاضا فى صادرات الحلى والأحجار الكريمة لتسجل 357 مليون دولار بالربع الأول من 2019 حلى - ارشيفية
كتب – إسلام سعيد
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كشف تقرير لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، تراجع صادرات الحلى والأحجار الكريمة بنسبة 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل 357 مليون دولار مقارنة بـ 698 مليون دولار فى الفترة نفسها من 2018.

وكشف التقرير، أن الإمارات هى أكبر دولة مستوردة للحلى والأحجار الكريمة من مصر بما قيمته 338 مليون دولار فى الفترة من يناير إلى مارس 2019 بنسبة تراجع 36% مقارنة بـ 528 مليون دولار فى الربع الأول من 2018، كما تراجع حجم التصدير لتركيا بنسبة 100% لتسجل 27 ألف دولار فقط مقارنة بـ31 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى مارس 2018.

وحققت صادرات الحلى والأحجار الكريمة قفزة كبيرة للسوق السعودى لتسجل 19 مليون دولار مقارنة بـ 7 ملايين دولار بنسبة ارتفاع 173%، كما ارتفعت الصادرات للسوق الكويتى لتسجل 67 ألف دولار مقارنة بـ 10آلاف دولار فقط بالربع الأول من 2018، فيما سجلت الصادرات إلى أمريكا 45 ألف دولار قياسا على 13 ألف دولار، والأردن بلغت قيمة الصادرات المصرية لها لقطاع الحلى والأحجار الكريمة 38 ألف دولار مقارنة بـ13 ألف دولار.

واستقبلت قرابة 31 دولة واردات مصرية من الحلى والأحجار الكريمة فى الربع الأول من العام الجارى.

 

 

 


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