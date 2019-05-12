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رئيس البرلمان ممازحا النواب: حتى فى رمضان مش بتبطلوا نميمة

الأحد، 12 مايو 2019 01:38 م
رئيس البرلمان ممازحا النواب: حتى فى رمضان مش بتبطلوا نميمة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى
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طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان بعدم الجلوس فى المقاعد المخصصة للحكومة والوزراء بالقاعة العامة، مع الإلتزام بمقاعدهم، قائلاً: "هذه المقاعد لا تتمتع بحصانة برلمانية لأصحابها".

 

ومازح رئيس مجلس النواب أعضاء المجلس، أثناء مطالبته لهم بالالتزام بالهدوء خلال أولى الجلسات العامة التى تعقد فى شهر رمضان ، بقوله: "حتى فى رمضان مش بتبطلوا نميمة".

 

وفى سياق متصل، صدق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة على مضابط الجلسات من 9 إلى 15، بالإضافة إلى المضابط (17) و(18) و(20).  

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة 4 مشروعات قوانين ممثله فى مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية، و مشروع قانون مقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إ اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين (88،85) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

 


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