حفل إفطار هيئة النيابة الإدارية على النيل بأحد الفنادق

كتب عبد الله محمود

أقام نادى هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عبد الله قنديل رئيس النادى، حفل الإفطار الجماعى لجميع مستشارى وأعضاء هيئة النيابة الإدارية، وذلك بأحد الفنادق على النيل، حيث حضر الخفل لفيف من كبار مستشار وأعضاء هيئة النيابة الإدارية، على رأسهم المستشارة أمانى الرافعى رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشارة فريال قطب رئيسة الهيئة السابقة، والمستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار حسين عبدة خليل رئيس هيئة قضايا الدولة.

حفل الافطار

وكان على رأس الحضور المستشار عبد الله قنديل رئيس نادى النيابة الإدارية، والمستشار أحمد جلال نائب رئيس النادى، وأعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ثم صاحب حفل الإفطار حفل موسيقى على ضفاف النيل داخل نادى هيئة النيابة الإدارية تكريما للمستشار أمانى الرافعى رئيس الهيئة .