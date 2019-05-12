video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 12 مايو 2019 11:52 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حفل إفطار هيئة النيابة الإدارية على النيل بأحد الفنادق

الأحد، 12 مايو 2019 11:49 م
حفل إفطار هيئة النيابة الإدارية على النيل بأحد الفنادق حفل الافطار
كتب عبد الله محمود
إضافة تعليق

أقام نادى هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عبد الله قنديل رئيس النادى، حفل الإفطار الجماعى لجميع مستشارى وأعضاء هيئة النيابة الإدارية، وذلك بأحد الفنادق على النيل، حيث حضر الخفل لفيف من كبار مستشار وأعضاء هيئة النيابة الإدارية، على رأسهم المستشارة أمانى الرافعى رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشارة فريال قطب رئيسة الهيئة السابقة، والمستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار حسين عبدة خليل رئيس هيئة قضايا الدولة.

802971-٢٠١٧٠٦٢٢_٢٠٢٥٢٤
 
حفل الافطار

وكان على رأس الحضور المستشار عبد الله قنديل رئيس نادى النيابة الإدارية، والمستشار أحمد جلال نائب رئيس النادى، وأعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ثم صاحب حفل الإفطار حفل موسيقى على ضفاف النيل داخل نادى هيئة النيابة الإدارية تكريما للمستشار أمانى الرافعى رئيس الهيئة .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النيابة الإدارية تحيل 4موظفين بالإصلاح الزراعى بالجيزة للمحاكمة بتهمة التزوير

الحوادث

حوادث

حوادث اليوم

حوادث وقضايا

حفل الافطار

نادى الهيئة

النيابة الادارية

مستشارى الدولة

قضايا الدولة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
أحكام للتاريخ.. "الجنايات" تقتص لشهداء الشرطة بحلوان بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ50 آخرين.. المحكمة: عناصر الإخوان "حلفاء الشيطان" جمعتهم نية الانتقام من الشرطة.. وتؤكد: تجاوزوا حد الاعتراض السلمى وكانوا مسلحين

أحكام للتاريخ.. "الجنايات" تقتص لشهداء الشرطة بحلوان بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ50 آخرين.. المحكمة: عناصر الإخوان "حلفاء الشيطان" جمعتهم نية الانتقام من الشرطة.. وتؤكد: تجاوزوا حد الاعتراض السلمى وكانوا مسلحين

جريمة حول العالم.. سفاح "النهر الأخضر" قتل 48 فتاة ليل وضبط بعد 20 عاما

جريمة حول العالم.. سفاح "النهر الأخضر" قتل 48 فتاة ليل وضبط بعد 20 عاما

معهد الفلك: رمضان 29 يوما..وقمره يصل التربيع الأول الساعة 3 فجرا و12 دقيقة

معهد الفلك: رمضان 29 يوما..وقمره يصل التربيع الأول الساعة 3 فجرا و12 دقيقة

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة