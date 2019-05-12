video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 12 مايو 2019 01:59 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تحصيل 217 ألف جنيه مستحقات طبيبة مصرية بالسعودية

الأحد، 12 مايو 2019 01:51 م
تحصيل 217 ألف جنيه مستحقات طبيبة مصرية بالسعودية سفارة مصر فى السعودية - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

نجح مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية بالرياض فى حصول طبيبة أسنان مصرية على كافة مستحقاتها النظامية، والتى بلغت 47 ألفا و645 ريالا سعوديا أى ما يوازى 217 ألفا و500 جنيه مصرى تقريبا، فضلا عن حصولها على تأشيرة خروج نهائى للمغادرة إلى أرض الوطن.

وتم تقديم الدعم والمساعدة لطبيبة أسنان مصرية لحصولها على كافة مستحقاتها النظامية بناءً على الالتماس المقدم من زوجها وحل الخلاف بينها وبين صاحب العمل من أجل عودتها وأبنها إلى مصر، بعد أن تعذر حل المشكلة بينهما، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحل مشاكلها.

وبعد التواصل مع الملحق العمالى بالسفارة المصرية بالرياض أوضح أنه قام على الفور بالتواصل مع صاحب العمل لإنهاء الخلاف بين الطرفين لرغبة المواطنة فى المغادرة، وعلى مدى شهر بالكامل فى التفاوض استجاب صاحب العمل بالحل الودى، وحصلت الطبيبة على مستحقاتها المذكورة، وتم استخراج تأشيرة خروج نهائى لها ولابنها ومغادرتها المملكة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لو مسافر للعمل بالإمارات.. صاحب العمل ملتزم بنفقات العلاج فى حالة إصابات العمل

وزير القوى العاملة يتابع تنفيذ حوسبة مكاتب تفتيش العمل بالمحافظات

القوى العاملة: السعودية تحدد 6 ساعات للعمل بالقطاع الخاص خلال شهر رمضان

وزير القوى العاملة يستعجل مستحقات المعاشات التقاعدية لأصحابها لدى العراق

القوى العاملة: استعادة 50 ألف جنيه مستحقات مواطن مصرى بإيطاليا

العاملين بالخارج

مكتب التمثيل العمالى

التمثيل العمالى

المصريين فى الخارج

السعودية

العاملين بالسعودية

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
دعاء اليوم السابع من رمضان وما ورد عن الصحابة والتابعين

دعاء اليوم السابع من رمضان وما ورد عن الصحابة والتابعين

المرور تهيب السائقين الالتزام بتحويلات شارع جامعة الدول منعا للزحام

المرور تهيب السائقين الالتزام بتحويلات شارع جامعة الدول منعا للزحام

العالم الخفى.. الملائكة يدبرون الأرض.. رسل الله إلى أنبيائه.. الحديث الصحيح يحدثنا عن مسؤولى "الجبال".. وحتى أوراق الشجر لها ملاك مخصوص .. منهم ملائكة الرحمة والعذاب .. والبعض منهم يقوم بعمارة السموات بالصلاة

العالم الخفى.. الملائكة يدبرون الأرض.. رسل الله إلى أنبيائه.. الحديث الصحيح يحدثنا عن مسؤولى "الجبال".. وحتى أوراق الشجر لها ملاك مخصوص .. منهم ملائكة الرحمة والعذاب .. والبعض منهم يقوم بعمارة السموات بالصلاة

كيف رفعت مقاطعة "الرباعى العربى" لـ"قطر" معدلات الأمن بدول الخليج.. تحالف الدوحة مع إيران وتركيا جعل الدول العربية تضعه بالموضع الصحيح.. ووزير الخارجية البحرينى: نصد التآمر الذى يأتى من بلد محسوب علينا

كيف رفعت مقاطعة "الرباعى العربى" لـ"قطر" معدلات الأمن بدول الخليج.. تحالف الدوحة مع إيران وتركيا جعل الدول العربية تضعه بالموضع الصحيح.. ووزير الخارجية البحرينى: نصد التآمر الذى يأتى من بلد محسوب علينا

ليفربول يحفز نجومه بصورة وشعار قبل موقعة ولفرهامبتون.. تعرف عليهما

ليفربول يحفز نجومه بصورة وشعار قبل موقعة ولفرهامبتون.. تعرف عليهما

لو وزنك الزائد بيزعجك ..تغلب على هذه المشكلة بـ 5 خطوات بسيطة

لو وزنك الزائد بيزعجك ..تغلب على هذه المشكلة بـ 5 خطوات بسيطة

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة