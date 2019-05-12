بورصات الخليج حمراء بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وواصلت بورصة قطر النزيف للجلسة الخامسة على التوالى، كما واصلت بورصة السعودية انخفاضها.



بورصة قطر تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.99% خاسرة عدد 98.95 نقطة، لتغلق عند مستوى 9928.22 نقطة. تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.99% خاسرة عدد 98.95 نقطة، لتغلق عند مستوى 9928.22 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 7.5 مليون سهم بقيمة 119.3 مليون ريال قطرى عبر 3708 صفقة، وارتفعت 3 أسهم، وانخفض 38 سهما، واستقرت 4 أسهم.

وتراجعت 7 قطاعات على رأسها قطاع النقل بنسبة 2.26%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.19%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.12%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.73%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.11%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.51%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.42%.

بورصة البحرين تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.60% خاسراً عدد 8.57 نقطة ليغلق عند مستوى 1427.71 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار. تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.60% خاسراً عدد 8.57 نقطة ليغلق عند مستوى 1427.71 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 2.1 مليون سهم، بقيمة قدرها 437 ألف دينار بحرينى.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة 29.58% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 1.21%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.21%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.79%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 4.13% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.60%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 2.17% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.89%.

بورصة دبى تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.60% خاسرا عدد 42.71 نقطة ليغلق عند مستوى 2629.90 نقطة. تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.60% خاسرا عدد 42.71 نقطة ليغلق عند مستوى 2629.90 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 99.2 مليون سهم محققة ما قيمته 121.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 1809 صفقة لـ33 سهما، وارتفعت 3 أسهم، فيما انخفض 24 سهما، واستقرت 6 أسهم .

وتراجعت 7 قطاعات على رأسها قطاع السلع بنسبة 5.12%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 4.74%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 3.55%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.90%، فقطاع العقارات بنسبة 1.36%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.62%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.23%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 2.21%، ثم سهم شركة إعمار للتطوير بنسبة 1.40%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة اكتتاب القابضة بنسبة 10%، ثم الشركة الإسلامية العربية للتأمين – سلامة بنسبة 8.40%.

بورصة الكويت تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 10 قطاعات. تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 10 قطاعات.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 1.92% خاسرا عدد 111.21 نقطة ليغلق عند مستوى 5691.99 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 2.22% خاسرا عدد 139.96 نقطة ليغلق عند مستوى 6163.19 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.09% خاسرا عدد 52.45 نقطة ليغلق عند مستوى 4778.75 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 131.3 مليون سهم بقيمة 34.1 مليون دينار كويتى عبر 5627 صفقة.

وتراجعت 10 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.71%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 2.47%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 2.33%، ثم الاتصالات بنسبة 1.70%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.47%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.46%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.19%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.16%.

وجاء سهم "التعمير" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 11.31%، تليه فيوتشر كيد بنسبة 9.71%، ثم يوباك بنسبة 8.85%، فيما تصدر سهم "بيت الطاقة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.78% ثم تحصيلات بنسبة 18.70%، ثم سنرجى بنسبة 10.50%.

بورصة السعودية تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 2.06% خاسرا عدد 182.28 نقطة ليغلق عند مستوى 8674.066 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.44% خاسراً عدد 15.44 نقطة ليغلق عند مستوى 3493.30 نقطة. تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 2.06% خاسرا عدد 182.28 نقطة ليغلق عند مستوى 8674.066 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.44% خاسراً عدد 15.44 نقطة ليغلق عند مستوى 3493.30 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 11.7 مليون سهم بقيمة 2.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 16 شركة، فيما تراجعت 172 شركة.

وتراجع 19 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 4.84%، أعقبه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 3.92%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 3.32%، فقطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.58%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.51%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.49%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.14%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.11%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.10%.