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الشرطة تحبط تهريب 20 طربة حشيش فى الإسكندرية

الأحد، 12 مايو 2019 11:36 ص
الشرطة تحبط تهريب 20 طربة حشيش فى الإسكندرية حشيش ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية بحوزته 20 طربة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، فى إطار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

 

تمكن قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته (20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام- مبلغ مالى) أثناء تواجده بدائرة القسم بسيارة ميكروباص "صغيرة الحجم- مستأجرة"، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والسيارة لترويج المواد المخدرة.

 

 


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