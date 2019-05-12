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البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية

الأحد، 12 مايو 2019 12:13 م
البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 14154 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 2143 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 17462 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 622 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 1584 نقطة.


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