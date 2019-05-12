البحرين تدين الأعمال التخريبية لـ4 سفن فى المياه الاقتصادية للإمارات

المنامة /أ ش أ/

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين الأعمال التخريبية التى استهدفت سفن شحن تجارية مدنية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات فى خليج عمان ، بالقرب من إمارة الفجيرة ، فى عمل إجرامى خطير يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن وزارة الخارجية أكدت تضامن المملكة ووقوفها التام مع دولة الإمارات فى كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والحفاظ على مصالحها، وشددت على ضرورة تحمل المجتمع الدولى مسئولياته لضمان وسلامة حركة الملاحة البحرية والتصدى لأى تهديد للأمن والسلم الدوليين.