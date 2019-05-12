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اجتماع بالجامعة العربية للتحضير للدورة الـ16 لمنتدى التعاون العربى الصينى

الأحد، 12 مايو 2019 12:07 م
اجتماع بالجامعة العربية للتحضير للدورة الـ16 لمنتدى التعاون العربى الصينى الجامعة العربية ـ صورة أرشيفية
(أ ش أ)
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بدأ اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الاجتماع التنسيقى العربى على مستوى المندوبين الدائمين للدول العربية لدى الجامعة، للتحضير للدورة 16 لاجتماع كبار المسئولين لمنتدى التعاون العربى الصينى، برئاسة السفير جمعة مبارك الجنيبى سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية.

وقال السفير خالد الهباس الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشئون السياسية الدولية إن هذا الاجتماع يهدف إلى وضع رؤية عربية فيما يتعلق بالتعاون مع الجانب الصينى، والتنسيق للدورة "16" للمنتدى العربى الصينى الذى سيعقد فى العاصمة الإماراتية أبو ظبى، يومى 17 و18 يونيو المقبل على مستوى كبار المسئولين.

وأضاف الهباس -فى تصريح له اليوم على هامش الاجتماع- أن المنتدى سيعقد خلاله دورة الحوار الاستراتيجى بين الجانبين العربى والصينى "كبار المسئولين"، موضحًا أن اجتماع اليوم سوف يناقش التوصيات التى ستصدر عن اجتماع كبار المسئولين خلال المنتدى، إضافة إلى الترتيبات اللوجستية والتنظيمية للمنتدى.

وأشار "الهباس" إلى أن التوصيات تتضمن عادة التوافق فى وجهات النظر حول عدد كبير من القضايا الأساسية التى تقع فى نطاق التعاون العربى الصيني، بما فيها القضايا السياسية مثل القضية الفلسطينية والأزمات فى عدد من الدول العربية ونزع السلاح ومكافحة الإرهاب وغيرها من القضايا التى تهم الدول العربية وكذلك مجالات التعاون الاقتصادى والاجتماعى.

 

 


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