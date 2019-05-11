موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى

نشر الموقع الالكترونى لـ" اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها توقعات الأرصاد لارتفاع درجات الحرارة غدا فى 7 أيام رمضان وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

الأرصاد: طقس الغد حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

البابا تواضروس يغادر إلى ألمانيا فى زيارة رعوية وعلاجية

غادر مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، على متن رحلة طائرة مصر للطيران رقم 787 المتجهه إلى ميونخ بألمانيا، قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك فى زيارة رعوية وعلاجية ضمن برنامج الرحلات الباباوية الخارجية التى تبدأ فى الفترة ما بين عيدى القيامة والعنصرة من كل عام.

افتكروهم فى رمضان.. ضياء فتوح أشهر صائد لقنابل الإخوان

قراءة القرآن الكريم والدعاء وسيلة والدة البطل الشهيد ضياء فتوح فى شهر رمضان للتغلب على الوقت وتذكر الابن البطل.

مكافحة المخدرات تضبط 277 كيلو حشيش وبانجو و8 كيلو هيروين فى رمضان

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حربها على تجار المواد المخدرة خلال شهر رمضان والتصدي لاستهداف الشباب ووقوعهم في براثن الادمان.

ضبط قضايا تهرب ضريبى بقيمة 2.3 مليار جنيه خلال أسبوع

نجحت شرطة مكافحة التهرب الضريبى فى ضبط 919 قضية فى مجال الضرائب والرسوم أبرزها 152 حالة ضرائب عامة، وكشف 79 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و11 سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركى، و13 قضية فى مجال الجمارك، وضبط 210 قضايا تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، و134 حالة تحرى مدين ولجان فحص، وبلغ حجم التعاملات فى تلك القضايا 2 مليار و368 مليونا و630 ألفا و470 جنيها وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

معلومة قانونية..شروط قبول دعوى إنكار النسب..عدم تطابق البصمة الوراثية أبرزها

حددت المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أحكام النسب ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلده زوجته، كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى ادعاءات الزوج.

رئيس شركة إيطالية: مصر البوابة الاستثمارية للشرق الأوسط وأفريقيا

زار سيرجيو فيوراني رئيس مجلس إدارة شركة Unical الإيطالية والوفد المرافق له، عددا من شركات الإنتاج الحربى للاطلاع على الإمكانيات التكنولوجية والفنية والتصنيعية بها على أرض الواقع.