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السبت، 11 مايو 2019 06:11 م
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مقتل إرهابيين خطيرين بولاية بومرداس الجزائرية

السبت، 11 مايو 2019 05:11 م
مقتل إرهابيين خطيرين بولاية بومرداس الجزائرية عناصر من الجيش الجزائرى
الجزائر أ ش أ
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت، عن مقتل إرهابيين خطيرين فى ولاية بومرداس (شمال)، بالإضافة إلى كشف وتدمير مخبأ للإرهابيين بولاية عين الدفلى (شمال).

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية فى بيان اليوم إنه "فى إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط قرب بلدية دلس بولاية بومرداس، تمكنت مفرزة (دورية) للجيش اليوم السبت من القضاء على إرهابيين خطيرين، واسترجاع بندقية آلية من نوع كلاشنكوف وخزينتى ذخيرة وقنبلة يدوية".

وأضاف البيان أن هذه العمليات النوعية تؤكد عزم قوات الجيش على تعقب المجرمين ومدى المتابعة واليقظة الدائمة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وفى بيان ثان لها اليوم أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن كشف وتدمير مخبأ للإرهابيين وقنبلة تقليدية الصنع، بمنطقة واد القصب بولاية عين الدفلى (شمال).

وقال بيان وزارة الدفاع الجزائرية إنه فى إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة لعملية البحث والتمشيط الجارية بمنطقة واد القصب، ولاية عين الدفلى (الناحية العسكرية الأولى)، كشفت ودمرت مفرزة (دورية) للجيش أمس مخبأ للإرهابيين وقنبلة تقليدية الصنع وكمية من المواد الغذائية.

وأشار البيان إلى أنه فى إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطت قوات الجيش فى كل من تمنراست وعين قزام (جنوب) مهربا وتسعة منقبين عن الذهب وضبطت شاحنة و 50 مولدا كهربائيا وجهازى كشف عن المعادن .

وأشار البيان إلى أن حرس السواحل بمدينة القالة بولاية الطارف (شمال شرق)، محاولة هجرة غير شرعية لـ18 شخصا كانوا على متن قارب تقليدى الصنع، فيما تم توقيف 22 مهاجرا غير شرعى من جنسيات مختلفة بعين صالح (جنوب).

 


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