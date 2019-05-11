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مصيف بلطيم تستعد لموسم الصيف بحملات نظافة والقضاء على الحشرات

السبت، 11 مايو 2019 01:00 ص
مصيف بلطيم تستعد لموسم الصيف بحملات نظافة والقضاء على الحشرات مصيف بلطيم - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تشهد مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ استعدادات مكثفة، لاستقبال المصطافين خلال موسم الصيف، والذى سيبدأ فى مطلع شهر يونيو المقبل.

وقال المحاسب فادى شميس، رئيس مدينة مصيف بلطيم، إن هناك استعدادات مكثفة لاستقبال المصطافين بداية الموسم، وإنه يتابع إجراءات مكافحة الناموس بالمدينة يوميا وبصفة مستمرة طوال اليوم، وتوفير الماكينات الكافية، لاستخدامها فى أعمال الرش، مؤكدا أنه وجه بتحرير محاضر للمخالفين ببعض العمارات المتسببة فى انتشار البعوض والحشرات، ومحاسبة المقصرين فى العمل، لرفع كاهل المعاناة عن المواطنين والقضاء على ظاهرة البعوض نهائيا.

وأضاف شميس، لـ" اليوم السابع "، أنه جار توفير كل السلع الغذائية، وتوفير كل احتياجات المصطافين بالمخابز، ووضع برنامج ترفيهى مع مديرية الثقافة، والشباب والرياضة، مؤكداً أن هناك تعليمات مشددة من الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ لتوفير كل احتياجات المصطافين، والاستعانة بـ120 من رجال الإنقاذ للتواجد بطول شواطئ المصيف الستة.

وقال شميس إن حملات النظافة يومية بالشوارع الرئيسية والمشايات المؤدية لشاطئ البحر، وجار رفع جميع المعوقات والمخلفات وإزالة الحشائش الضارة بشكل دورى من جانبى المشايات ووسط الطريق لتسهيل حركة السير للمواطنين، ورفع جميع المخلفات، وكنس الطرق العامة ورفع الرمال بمنطقة النرجس وتسوية الرمال بالشاطئ، للحفاظ على مستوى النظافة العامة والاستعداد لصيف 2019.


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