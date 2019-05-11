كيف نجحت مبادرة "كلنا واحد" فى محاربة جشع التجار خلال رمضان؟

كتب محمود عبد الراضى

نجحت مبادرة "كلنا واحد" فى محاربة جشع التجار والحد من الغلاء، وتوفير السلع الغذائية بـأسعار مخفضة وصلت نسب التخفيض فيها لـ30%.

وقبل شهر رمضان، ساهمت منافذ كلنا واحد فى توفير السلع الغذائية بشكل كبير فى كافة المحافظات بأسعار مخفضة للجميع، فضلاً عن توفر السلع منذ بداية الشهر الكريم على مدار الـ 24 ساعة، وتحريك سيارات محملة بالأغذية مخفضة الأسعار تستهدف المناطق المزدحمة والشعبية والقرى والنجوع لتوفير احتياجات المواطنين بشكل كبير.

يذكر أنه تم إنشاء "منظومة أمان"، للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية، حيث تم افتتاح 924 منفذا بكافة محافظات الجمهورية، خاصةً بالمناطق الشعبية والأكثر احتياجاً، منها 734 منفذا ثابتا ومحلا تجاريا، و190 منفذا متحركا، وجارى التوسع فى فروع تلك المنظومة تباعاً.