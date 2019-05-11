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صور.. إقبال كبير لأهالى العاشر على معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" قبل افتتاحه رسميا

السبت، 11 مايو 2019 09:31 ص
صور.. إقبال كبير لأهالى العاشر على معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" قبل افتتاحه رسميا معرض سوبر ماركت أهلا رمضان
كتبت منال العيسوي
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شهد معرض سوبر ماركت أهلا رمضان" الذى نظمته وزارة التموين والغرفة التجارية بمحافظة الشرقية فى مدينة العاشر من رمضان، بالتنسيق مع جهاز تنمية العاشر ومجلس أمناء المدينة وجمعية مستثمرين العاشر ، وبمشاركة أكثر من ١٠٠شركة وجمعية اهليه ومشروعات صغيرة ومتوسطة، اقبال كبير من المواطنين لتفقد أجنحة المعرض،  قبل الافتتاح الرسمي له والمزمع أن يفتتحه محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والمهندس أسامة سلطان رئيس الغرفة التجارية  والعديد من ممثلى الأجهزة التنفيذية بالعاشر من رمضان.

وفوجىء العارضين ببدء توافد زوار المعرض أثناء تجهيزهم و عرضهم للمنتجات، لمعرفة الاسعار ، وأوضح كثير من العارضين أن الباكيات تعتبر مجانية مقارنة بالمعارض الأخرى وانهم دفعوا مبلغ ٢٠٠٠ جنية تأمينا للباكية واستردادهم له عقب انتهاء المعرض مما يتيح لهم فرصة البيع بسعر قليل فوق التكلفة.

وأكد أحد العارضين أن الموديلات التى يبيعها ذات خامات جيدة وتباع بهامش ربح بسيط حتى تزيد حركة البيع متبعا سياسة "اكسب قليل تبيع كتير " وحتى نسهل على المواطنين فى ظل حملات مقاطعة محلات الملابس الغالية.

 

وأوضح احد العارضين فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أن أهالى الشرقية حين أطلقوا حملة خليها على الشماعة، لمواجهة جشع تجار الملابس ، لا يعرفوا أن هناك معارض ينظمها أفراد وأحزاب تأخذ منهم من ٣ الى ٤ٱلاف رايحين فى الباكية و1000جنيه فقط تأمين وهو ما يجعل البائع يغلى ثمن منتجه حتى يعوض ما دفعه على حساب المستهلك، وهنا فى معرض الدولة اهلا رمضان التسهيلات للجميع سواء العارض أو المشترى.

وداخل معرض" اهلا رمضان"  الذى يضم كافة المنتجات "غذائية ومنزليه وملابس وادوات مطبخ ومكياج " تجد الشباب العارض هو السمة الأوضح فيما كان بعض المسنين وزوجاتهم يعرضون منتجات ايضا، بينما خصص المجلس الاقتصادى للسيدات بعض الباكيات للنساء المعلبات اللاتى لديهن مشروعات متناهية الصغر من مشغولات يدوية وملابس وتطور واطعمه.

ونجحت إدارة المعرض فى تقسيم الباكيات وترتيبها طبقا لنوع المنتجات تحت إشراف أمن ، وإقامة كافتريا بجوار المعرض كاستراحه للزوار ، كما نصبت الملاهى والالعاب بالقرب من المعرض لتكون زيارة الأسر للمعرض نزهة وتسوق معا، وخاصة أن اختيار مكان المعرض الموقع مناسبا ، بوسط المدينة خلف مستشفى ابن سينا وبجوار سوق المجاورة الخامسة وتوفير المواصلات منه واليه من ميدان الأردنية خط ١ بما هو قيمته ٢٧٥قرش .

 

صور.. إقبال كبير لأهالى العاشر على معرض سوبر ماركت أهلا رمضان قبل افتتاحه رسميا (5)
صور.. إقبال كبير لأهالى العاشر على معرض سوبر ماركت أهلا رمضان قبل افتتاحه رسميا (5)

 

صور.. إقبال كبير لأهالى العاشر على معرض سوبر ماركت أهلا رمضان قبل افتتاحه رسميا (1)
صور.. إقبال كبير لأهالى العاشر على معرض سوبر ماركت أهلا رمضان قبل افتتاحه رسميا (1)

 

صور.. إقبال كبير لأهالى العاشر على معرض سوبر ماركت أهلا رمضان قبل افتتاحه رسميا (2)
صور.. إقبال كبير لأهالى العاشر على معرض سوبر ماركت أهلا رمضان قبل افتتاحه رسميا (2)

 

صور.. إقبال كبير لأهالى العاشر على معرض سوبر ماركت أهلا رمضان قبل افتتاحه رسميا (3)
صور.. إقبال كبير لأهالى العاشر على معرض سوبر ماركت أهلا رمضان قبل افتتاحه رسميا (3)

 

صور.. إقبال كبير لأهالى العاشر على معرض سوبر ماركت أهلا رمضان قبل افتتاحه رسميا (4)
صور.. إقبال كبير لأهالى العاشر على معرض سوبر ماركت أهلا رمضان قبل افتتاحه رسميا (4)

 

 


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