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سفر وعودة 695 مصريا وليبيا و172 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

السبت، 11 مايو 2019 03:18 م
سفر وعودة 695 مصريا وليبيا و172 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة منفذ السلوم
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 695 مصريا وليبيا و172 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وتلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 330 إلى الجانب الليبي، بينهم  25مصريا و305 ليبيين.

 

كما تم إنهاء إجراءات وصول 365 بينهم 271 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 94 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية.

 

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات عودة 172 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.


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