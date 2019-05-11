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ديلى ميل: دبى رابع مدن العالم انتشارا على إنستجرام

السبت، 11 مايو 2019 01:39 م
ديلى ميل: دبى رابع مدن العالم انتشارا على إنستجرام الشيخ محمد بن راشد
إيمان حنا
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نشرت صحيفة الديلى ميل تقريرا أصدرته شركة «هوبا» المختصة فى مجال السفر حددت فيه المدن أو المناطق التى تتصدّر صورها تطبيق «انستجرام» لعام 2019 ، وكانت من بينها مدينة دبي التي حلت في المركز الرابع من بين 50 مدينة، متفوقة على اسطنبول ولوس أنجلوس وموسكو وطوكيو وبرلين وتورنتو وهونغ وامستردام وسدني وملبورن، وبلغ عدد "الهاشتاجات" أو الوسم بحسب التقرير قرابة 80 مليون إعجاب وتحديداً 79.788.334 وسم، بحسب "البيان".

وقالت "هوبا"، إنه من المثير للاهتمام أن دبي احتلت المركز الأول في أكثر المواقع شعبية لصور الأزواج على انستجرام، متغلبًة على باريس، التي احتلت سابقًا المركز الأول، وقارنت Hoppa  النتائج بدراسة متطابقة أصدرتها قبل بضع سنوات، ووضحت النتائج مع ثلاثة رسوم بيانية، كشف أحدها عن أكثر 50 وجهة شعبية في إنستجرام، مرتبة وفقًا لعدد المرات التي تم فيها وسم تلك المدينة.

وذكرت صحيفة" ديلي ميل" إن الرسم البيانى الآخر يحتوى على أفضل 10 فئات فى إنستجرام حسب الموقع - أى المدن الأعلى تصويرا" سلفى"، لصور مناظر طبيعية،  ولقطات غذائية وصور للأزواج.

الرسم البياني الثالث يكشف أفضل 10 أماكن انتشارا فى إنستجرام، والأنواع الأكثر شعبية من الصور المرتبطة بها صور شخصية، مناظر طبيعية، أزواج، طعام، تسوق، مجموعات ، حياة برية أو تسويق.

 


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