video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 11 مايو 2019 03:17 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس شقيقان لقلتهما شاب داخل محل عمله بمنيا القمح بالشرقية

السبت، 11 مايو 2019 02:09 م
حبس شقيقان لقلتهما شاب داخل محل عمله بمنيا القمح بالشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب
إضافة تعليق
قررت نيابة منيا القمح برئاسة محمد المراكبى، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم السبت، حبس شقيقان لقتلهما شاب داخل محل عمله ببندر منيا القمح لخلاف على تصليح هاتف محمول، أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل.
 
تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بلاغا من مستشفى الزقازيق الجامعي، يفيد وصول" إسلام ف ح" 24 سنة مقيم دائرة مركز منيا القمح، مصابا بكدمات بالرأس ونزيف بالمخ وغياب بدرجة الوعي، وتوفى متأثرا بإصابته.
 
وتبين من التحريات الأولية، التى قام بها ضباط مباحث منيا القمح، برئاسة الرائد محمد فؤاد، رئيس المباحث، ومعاونه، أن المجنى عليه لديه محل تصليح هواتف محمولة بمدينة منيا القمح، وقع بيه وبين المتهم " أحمد ال "  مشادة على تصليح هاتف، وتعدى كل منهما على الأخر بالسب، وبعد ساعات حضر المتهم ومعه شقيقه" محمد" بحوزته سكين وشومة وقاما بالتعدى على المجنى عليه سويا بالضرب المبرح حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، بعد ساعات من الواقعة، وتمكن ضباط مباحث منيا القمح، من ضبط المتهمان، وتم عرضهما فى حراسة مشددة على نيابة منيا القمح، للتحقيق معه بمعرفة، محمد رفعت، وكيل أول نيابة منيا القمح، وقرر حبسهما على ذمة التحقيقات.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السجن 3 سنوات للمتهمين باستدراج سائق توك توك لسرقته بالشرقية

مقتل شاب على يد شقيقين بعد خلاف بسبب إصلاح هاتف محمول بالشرقية

حبس 3 فى واقعة مقتل شخص وإصابة آخر بمشاجرة بسبب الأطفال بالشرقية

مصر

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

أخبار المحافظات

اخبار المحافظات

الشرقية

اخبار الشرقية

مديرية أمن الشرقية

منيا القمح

محل تليفونات

مقتل شاب

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة