حبس شقيقان لقلتهما شاب داخل محل عمله بمنيا القمح بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قررت نيابة منيا القمح برئاسة محمد المراكبى، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم السبت، حبس شقيقان لقتلهما شاب داخل محل عمله ببندر منيا القمح لخلاف على تصليح هاتف محمول، أربعة أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بلاغا من مستشفى الزقازيق الجامعي، يفيد وصول" إسلام ف ح" 24 سنة مقيم دائرة مركز منيا القمح، مصابا بكدمات بالرأس ونزيف بالمخ وغياب بدرجة الوعي، وتوفى متأثرا بإصابته.

وتبين من التحريات الأولية، التى قام بها ضباط مباحث منيا القمح، برئاسة الرائد محمد فؤاد، رئيس المباحث، ومعاونه، أن المجنى عليه لديه محل تصليح هواتف محمولة بمدينة منيا القمح، وقع بيه وبين المتهم " أحمد ال " مشادة على تصليح هاتف، وتعدى كل منهما على الأخر بالسب، وبعد ساعات حضر المتهم ومعه شقيقه" محمد" بحوزته سكين وشومة وقاما بالتعدى على المجنى عليه سويا بالضرب المبرح حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، بعد ساعات من الواقعة، وتمكن ضباط مباحث منيا القمح، من ضبط المتهمان، وتم عرضهما فى حراسة مشددة على نيابة منيا القمح، للتحقيق معه بمعرفة، محمد رفعت، وكيل أول نيابة منيا القمح، وقرر حبسهما على ذمة التحقيقات.