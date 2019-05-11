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ترامب يطالب وزير العدل الأمريكى بالتحقيق مع جو بايدن

السبت، 11 مايو 2019 08:11 م
ترامب يطالب وزير العدل الأمريكى بالتحقيق مع جو بايدن دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن /أ ش أ/
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه سيتحدث مع وزير العدل وليام بار بشأن فتح تحقيق مع جو بايدن، نائب الرئيس السابق باراك أوباما، ومنافس ترامب المحتمل فى انتخابات الرئاسة المقبلة، أو نجله هانتر.

وأضاف ترامب، فى محادثة هاتفية مع مجلة "بوليتيكو" الأمريكية: "بالتأكيد سيكون شيئا مناسبا" الحديث مع وليام بار بشأن فتح تحقيق مع بايدن"، مشيرا إلى أنه لم يفعل ذلك إلى الآن، حسب ما نقلت المجلة على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت.

وأشارت المجلة إلى أن التساؤلات بشأن ما إذا كان الرئيس الأمريكى من الممكن أن يضغط على المدعى العام بار من أجل التحقيق مع بايدن أُثيرت بعدما أعلن محامى ترامب الشخصى رودى جوليانى أنه سيسافر إلى أوكرانيا لحثّ الحكومة الجديدة على النظر فى تورط هانتر بايدن مع شركة طاقة أوكرانية تخضع لتحقيقات الادعاء العام.

ورأت المجلة أنه من الواضح أن جهود جوليانى تأتى فى إطار حملة أوسع من جانب حلفاء ترامب لتقويض حملة منافسه الديمقراطى لخوض الانتخابات الرئاسية، كما أثارت تساؤلات بشأن ما إذا كان فريق ترامب يسعى للحصول على مساعدة حكومة أجنبية فى حملة إعادة انتخابه للبيت الأبيض. وتراجع جوليانى فى وقت لاحق، أمس، عن رحلته لأوكرانيا، والتى كان من المفترض أن يلتقى خلالها فلاديمير زيلينسكى الممثل الكوميدى الفائز بانتخابات الرئاسة الأوكرانية.

وأضافت أن بار لفت الانتباه خلال شهادته الأخيرة بالكونجرس حينما اعترض على سؤال حول ما إذا اقترح عليه أى شخص فى البيت الأبيض فتح تحقيق ما.

 


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