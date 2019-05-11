تحريات مباحث طنطا تؤكد صحة واقعة اشعال طالب ثانوى النار فى قطة

فتحت نيابة ثان طنطا بمحافظة الغربية، صباح اليوم السبت تحقيقًا واسعا مع 4 طلاب بالصف الأول الثانوى، بعد قيامهم بوضع منديل على قطه صغيرة بالطريق العام، واشعال النيران فيها حتى الموت وقيامهم بتصوير الواقعة، ورفعها على مواقع التواصل الاجتماعى.

و تستمع النيابة إلى أقوال المتهمين فى الواقعة، حيث أكدت تحريات المباحث الجنائية، صحة الواقعة وقيام المتهم الرئيسى، ويدعى"أحمد. و.ح" 15 سنة طالب بالصف الأول الثانوى بارتكابه للواقعة، بالاشتراك مع باقى المتهمين.

وقامت مأمورية من قسم ثان طنطا، بنقل المتهمين إلى مجمع محاكم طنطا وعرضهم على النيابة للتحقيق.