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الكشف على 2348 مواطن بقرية كراديس فى قافلة طبية بالشرقية

السبت، 11 مايو 2019 03:30 م
الكشف على 2348 مواطن بقرية كراديس فى قافلة طبية بالشرقية القافلة الطبية
الشرقية – إيمان مهنى
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نفذت مديرية الصحة بالشرقية، قافلة طبية مجانية وتوقيع الكشف الطبى على 2348 مريض وتم صرف العلاج اللازم لهم بالمجان، بقرية كراديس التابعة لمركز ومدينة ديرب نجم.

كما شملت القافلة  لقاءات توعوية وجلسات تثقيفية مع المواطنين من أبناء القرية عن مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة للقضاء عن فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية بالإضافة إلى  توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب .

و أوضح الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم تنفيذ قافلة طبية وعلاجية مجانية بقرية كراديس التابعة لمركز ومدينة ديرب نجم ، وتوقيع الكشف الطبى المجانى على 2348 مريض شمل 54 حالة جراحة ، 442 أطفال ،166 أمراض قلب ، 308 باطنة ، 101 نساء، 466  جلدية ، 458 عظام، 146 حالة  أسنان،145 حالة أنف وأذن،62 حالة تنظيم أسرة  بالإضافة إلى إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 111 مواطن كما تم عمل التحاليل المعملية  اللازمة لـ 126 حالة مقسمة إلى تحليل 53 عينة طفيليات و 73 عينة دم كما تم عمل 18 حالة رسم قلب و18حالة أشعة تليفزيونية وذلك بمشاركة أخصائيين فى تخصصات مختلفة، ومعمل دم كامل، ومعمل طفيليات، وجهاز أشعة عادية، وجهاز أشعة تلفزيونية، كما تم تحويل 15 حالة لمستشفى ديرب نجم المركزى ومستشفى الأحرار التعليمى بمدينة الزقازيق لإستكمال الفحوصات المطلوبة وإجراءات تجهيزهم لإجراء العمليات الجراحية اللازمة لهم.

 

 

تنفيذ قافلة 3
تنفيذ قافلة 3

 

تنفيذ قافلة 5
تنفيذ قافلة 5

 

تنفيذ قافلة6
تنفيذ قافلة6

 

تنفيذ قافلة7
تنفيذ قافلة7

 


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