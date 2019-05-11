إعفاء مدير إدارة التضامن بالرياض وإحالة 8 أطباء للتحقيق بطوبس كفر الشيخ

أصدر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، قرارًا بإعفاء مدير إدارة التضامن الاجتماعى بالرياض من منصبه ويكلف"عبدالحميد محمد الصادق" خلفًا له مديرًا لإدارة الرياض الاجتماعية.

جاء ذلك لعدم استكمال التتبعات السنوية للحالات الضمانية منذ أكثر من عامين، وعدم اكتمال البيان النصف سنوى والسنوى من رئيس الوحدة ومدير الإدارة الاجتماعية وختمهما بخاتم الشعار وعدم تأريخ التوقيعات، وعدم التزام رؤساء الوحدات الاجتماعية بخط السير الأسبوعى، حيث تتبع إدارة الرياض ثمانى وحدات اجتماعية الأمر الذى يتطلب متابعة دورية ومستمرة، لخدمة المواطنين والصالح العام.

وعلى جانب أخر أحال محافظ كفرالشيخ، 8 أطباء بمستشفى مطوبس المركزى للتحقيق وذلك لتغيبهم عن العمل، بناءً على تقرير المتابعة الميدانية، الذى تلقاه المحافظ، وكلف محافظ كفرالشيخ، وكيل وزارة الصحة، بتشكيل لجنة فورًا لتلافى الملاحظات الواردة بالتقرير والعرض، مع اتخاذ كافة الإجرءات القانونية لمحاسبة المقصرين.

وكشف تقرير المتابعة عن انتشار الهيش والبوص بأماكن كثيرة داخل حديقة المستشفى وبجوار مبنى العناية الجديد وخلف مبنى الإدارة الصحية وخلف مبنى الغسيل الكلوى، وجود قمامة "مستلزمات طبية مستخدمة بأماكن كتيره بالمستشفى، وسرنجات مستعملة وجونتيات، وحفاضات أطفال"، ووجود توصيلات لكابل الكهرباء مكشوف، ووجود الكثير من بواطات الكهرباء بدون غطاء داخل المستشفى، سوء حالة السباكة بحمامات المستشفى، وانتشار القطط داخل أقسام المستشفى وكذلك الحمامات، وتلاحظ سوء حالة الأسرة بالأقسام الداخلية حيث أن بعضها مكسور والبعض الاخر بدون مراتب، وجود بعض بيارات الصرف الصحى بدون أغطية أو متهالكة ويجود طفح لمياة الصرف الصحى بجوار مبنى الغسيل الكلوى.

كما كشف تقرير المتابعة عن وجود النفايات الطبية المتراكمة بجوار المحرقة، تهالك العديد من الكراسى الخاصة بنقل المرضى، بعض الكشافات الإنارة متهالكة ومتساقطة وتحتاج للصيانة، تلاحظ عدم وجود اماكن انتظار للمرضى بالمستشفى، ووجود ازدحام شديد امام غرفة العمليات، مستوى النظافة بوجه عام بالمستشفى سئ، وبخصوص كابل الكهرباء الخاص بالعناية والحضان بالمستشفى تبين أن الكابل ملحوم فى بعضة ومتروك وسط الحشائش مما يعرضة للتلف مرة اخرى ويشكل خطورة، وأن الديزل الخاص بالتشغيل لحظة انقطاع الكهرباء قديم وكتير الأعطال ولا يفى بحاجة المستشفى وقت حدوث أى طارىء.

كما كشف تقرير المتابعة عن وجود دراجة نارية داخل وحدة الغسيل الكلوى بجوار الماكينات، وبالمرور على بعض الأقسام بالمستشفى تبين أن قسم الحضان يوجد بة 20 حضانا منهم حضانات معطلين، بالإضافة لجهاز التنفس الصناعى معطل، التعقيم يوجد 3 ماكينات تعقيم منهم ماكينة معطلة، قسم الغسيل الكلوى بة 28 ماكينة منهم 4 معطلين، جهاز الأشعة التليفزيونية معطل والقسم بحاجة إلى جهاز أشعة الديجيتال وجهاز أشعة مقطعية، يوجد نقص شديد فى المستلزمات الطبية بالمستشفى، ويوجد نقص فى بعض الأدوية، وذلك لتقرير المتابعة الميدانية.