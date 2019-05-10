44 مسجدًا للاعتكاف فى رمضان و62 لصلاة العيد

الإسماعيلية – جمال حراجى

عقد اجتماع طارئ بمديرى الإدارات الفرعية رؤساء الأقسام الدعوية، والمفتشين بنطاق المحافظة للتأكيد على الأئمة بمختلف المساجد بضرورة الالتزام فى مواعيد الصلاة خاصة صلاة التراويح مع الالتزام بضبط النفس والهدوء واستخدام القول اللين مع المصلين، واختيار خطب لصلاة التراويح تتلاءم مع تعاليم الدين الإسلامى السمحة وتدعم نبذ العنف والتطرف.

وتحدد 5 موضوعات لخطب الجمعة والعيد وكانت الخطبة الأولى تحت عنوان رمضان شهر العتق من النار، والخطبة الثانية رمضان شهر الجود والكرم، والخطبة الثالثة رمضان شهر الإيمان وصناعة الرجال، والخطبة الرابعة، رمضان شهر البر والصلة والتعرض لرحمات الله، وخطبة العيد تحت عنوان الأعياد عبادة.

وأوضح الشيخ مجدى بدران، أنه سيتم منع استخدام مكبرات الصوت خلال صلاة التراويح والسماح بها عند الأذان وخطبة الجمعة فقط، ودون ذلك سيتم حظرها واستخدام السماعات الداخلية بالمسجد، متابعًا أنه سيتم عقد ملتقيات فكرية بالمساجد الكبرى على مستوى المحافظة بالإضافة إلى الندوات الدينية والتوعوية متعددة الموضوعات على مدار الشهر الكريم فى الجوامع الكبرى بمدينة الإسماعيلية وأهمها مسجد أبوبكر الصديق ميدان شامبليون بالإضافة إلى أن هناك خطة لإقامة احتفالات بالعاشر من رمضان، وغزوة بدر، وفتح مكة، وليلة القدر، موضحًا أنه تم أعداد خطة لفترة الاعتكاف التى تبدأ فى العشرة الأواخر من شهر رمضان، حيث تم تخصيص 44 مسجدًا للاعتكاف بمختلف نطاق المحافظة.