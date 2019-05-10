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مقتل شاب على يد شقيقين بعد خلاف بسبب إصلاح هاتف محمول بالشرقية

الجمعة، 10 مايو 2019 02:29 م
مقتل شاب على يد شقيقين بعد خلاف بسبب إصلاح هاتف محمول بالشرقية مستشفى الزقازيق الجامعى
الشرقية- فتحية الديب
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لقى شاب فى منتصف العقد الثانى من العمر، مصرعه، صباح اليوم الجمعة، بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى الزقازيق الجامعي، بمحافظة الشرقية، وتم إخطار نيابة منيا القمح برئاسة محمد المراكبي، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، التى قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية.

 تلقى اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بلاغا من مستشفى الزقازيق الجامعي، يفيد وصول" إسلام ف ح" 24 سنة مقيم دائرة مركز منيا القمح، مصابا بكدمات بالرأس ونزيف بالمخ وغياب بدرجة الوعي، وتوفى متأثرا بإصابته.

وتبين من التحريات الأولية، أن المجنى عليه لديه محل تصليح هواتف محمولة بمدينة منيا القمح، فوقع بينه وبين شاب مشادة على تصليح هاتف، فقام الشاب وبرفقته شقيقه بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بشومة، وتمكن ضباط مباحث منيا القمح، من ضبط المتهم، وتم عرضه فى حراسة مشددة على نيابة منيا القمح، للتحقيق معه بمعرفة، محمد رفعت، وكيل أول نيابة منيا القمح.

 

 


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