مسئول أمريكى: واشنطن على استعداد لمواجهة إيران

واشنطن أ ش أ

أكد نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكى، لشؤون الخليج تيموثى ليندركينج أن الولايات المتحدة وشركاءها فى المنطقة على استعداد لمواجهة إيران إذا وصلت الأمور إلى ذلك.

وقال ليندركينج - فى تصريح لقناة (الحرة) الأمريكية، الخميس - إن إظهار القوة الأمريكية بنشر حاملة الطائرات (لينكولن) أمر أساسى ويدعو الأعداء إلى الحذر.

وأشار المسؤول الأمريكى إلى أن هناك تهديدات إيرانية تتمثل فى استخدام وكلائها فى اليمن فى إطلاق صواريخ على السعودية والإمارات وأيضا الهجمات ضد السفن فى الخليج، مبينا أن هذه الأمور تشكل تهديدا للاستقرار فى المنطقة.

وأضاف أن الهدف من إرسال قوة هجومية أمريكية هو إرسال "رسالة إلى إيران والشركاء فى الخليج أن الولايات المتحدة لن تتراجع"، مشيرا إلى أنه ليس الهدف أن نصل إلى مواجهة عسكرية، بل أن واشنطن تريد التأكد من أن إيران ستخفض من التصعيد، وتوقف هذه التصرفات فى المنطقة".