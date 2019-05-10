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كيف تتحول الشركات الحكومية من تبعية قطاع الأعمال إلى مساهمة؟.. الاستثمار تجيب

الجمعة، 10 مايو 2019 04:00 ص
كيف تتحول الشركات الحكومية من تبعية قطاع الأعمال إلى مساهمة؟.. الاستثمار تجيب محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار
كتب عبد الحليم سالم
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فى ظل برنامج الطروحات الحكومية حددت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عددًا من الآليات لتسهيل تحول شركات قطاع الأعمال العام من قانون 203 لسنة 91 المعروف بقانون شركات قطاع الأعمال العام إلى قانون الشركات رقم 159.
 
1- إذا قلت حصة قطاع الأعمال العام، أو المؤسسات المالكة فى أي شركة عن 51%؜ يتم نقلها لقانون الشركات.
 
2- يتم الدعوة لجمعية عمومية غير عادية لتغيير النظام الأساسي، يعقبها تغيير مجلس الإدارة وفق القانون الجديد.
 
3- يتم إخطار الهيئة العامة للاستثمار بنتائج الجمعية فى غضون 10 أيام.
 
4- يتم إرفاق النظام الأساسي للشركة، وصورة من قيد الشركة فى السجل التجارى ومحضر الجمعية العمومية غير العادية التى أقرت النقل للقانون الجديد.
 
5-  يتم تقديم النظام الأساسي الجديد الذى تم إقراره وما تم فيه من تعديلات.
 
6-  تلتزم الشركة بقانون 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بعد الانتقال له.
 
7- تقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الإجراءات وتحتفظ بنسخة من المستندات.
 

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