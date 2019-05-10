فيديو جراف..الانتهاء من 51 مشروعا بقيمة 1.2 مليار جنيه بـ 5 محافظات

كتبت - هبة حسام

بلغ عدد المشروعات التى انتهت الحكومة من تنفيذها خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 18/ 2019، 51 مشروعاً بـ 5 محافظات، بتكلفة إجمالية مليار و 281 مليون و 600 ألف جنيه.



المشروعات التى تم الانتهاء منها، جاء توزيعها كالتالى : - 14 مشروعا بتكلفة 290.8 مليون جنيه بمحافظة القليوبية.

- 13 مشروعا بتكلفة 278.1 مليون جنيه بمحافظة قنا.

- 9 مشروعات بتكلفة 269.2 مليون جنيه بمحافظة دمياط.

- 10 مشروعات بتكلفة 178 مليون جنيه بمحافظة الأقصر.

- 5 مشروعات بتكلفة 265.5 مليون جنيه بمحافظة الإسماعيلية.