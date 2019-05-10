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فيديو جراف..الانتهاء من 51 مشروعا بقيمة 1.2 مليار جنيه بـ 5 محافظات

الجمعة، 10 مايو 2019 12:00 ص
فيديو جراف..الانتهاء من 51 مشروعا بقيمة 1.2 مليار جنيه بـ 5 محافظات الرئيس السيسى
كتبت - هبة حسام
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بلغ عدد المشروعات التى انتهت الحكومة من تنفيذها خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 18/ 2019، 51 مشروعاً بـ 5 محافظات، بتكلفة إجمالية مليار و 281 مليون و 600 ألف جنيه.
 

المشروعات التى تم الانتهاء منها، جاء توزيعها كالتالى :

- 14 مشروعا بتكلفة 290.8 مليون جنيه بمحافظة القليوبية.

- 13 مشروعا بتكلفة 278.1 مليون جنيه بمحافظة قنا.
 
- 9 مشروعات بتكلفة 269.2 مليون جنيه بمحافظة دمياط.
 
- 10 مشروعات بتكلفة 178 مليون جنيه بمحافظة الأقصر.
 
- 5 مشروعات بتكلفة 265.5 مليون جنيه بمحافظة الإسماعيلية.
 
 
 

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