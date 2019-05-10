علياء تصرخ أمام المحكمة : زوجى سرق أولادى وأهداهم لزوجته العاقر

كتبت أسماء شلبى

عاشت "علياء.ن.م"،12 عام تعانى من العنف، والتعرض للضرب والإهانة، والتعذيب، والاحتجاز على يد زوجها، لتخرج من زيجتها بعاهة مستديمة بعد أن قرر معاقبتها على فضحه بعدم ضبطته مع صديقتها المطلقة فى وضع مخل داخل منزلها.

وأوضحت علياء فى دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر ومحضر شرطة فى قسم ومحكمة مدينة نصر:" صبرت على الحياة مع زوج نصاب اعتاد ارتكاب الأعمال غير القانونية وتقاضى عمولات وأموال ربا، ورغم محاولاتى الطلاق أكثر من مرة فشلت بسبب رفض أهلى وإنجابى 3 أطفال ".

وتابعت :" الجيران كان يعاملونى باشمئزاز ويحاولون إبداء الشفقة الزائفة على حالتى بسبب سلوك زوجي المعروف بالمنطقة ما جعلنى أحاول عدم الخروج والتعامل معهم.

واستطردت علياء: مكثت أحاول للحصول على الطلاق طوال 5 سنوات، ولكن فشلت بسبب ملاحقته لى، وتهديدى بالتخلص منى بالقتل، بعد أن اتهمنى بفضحه وكشف سره وعلاقته المحرمه مع جارتى المطلقة".

وأوضحت :"حبسنى وتعدى على بالضرب حتى أصبت بإصابة خطيرة فى رأسى وعينى لكن أهلى رفضوا اتهامه بعدما دفع مبلغ مالى لهم، وبعدها تزوج زوجى من صديقتى وأجبرنى على العودة إليه لعلاجى بعدما اصابنى بعاهة مستديمة".

كما أكدت:" رفضت ضرتى أن أعيش معها، وطردنى زوجى فى الشارع بعد أن سرق أطفالى منى، وأخذتهم ضرتى حتى تعوض عدم قدرتها على الإنجاب".