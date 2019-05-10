ضبط 4291 هاربا من أحكام وتحصيل 118640 جنيها فى حملة أمنية بالغربية

الغربية - عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، ضمت العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

وأسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 4291 هاربا من أحكام، منهم 7 محكوم عليهم فى جنايات و1262 حكما جزئيا، و166 حكما مستأنفا، و2812 حكم غرامات، و44 حكم مخالفات، كما تم تحصيل 118 ألفا و640 جنيها غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.