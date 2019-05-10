video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 10 مايو 2019 01:18 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الدولار اليوم الجمعة 10-5-2019

الجمعة، 10 مايو 2019 12:00 م
سعر الدولار اليوم الجمعة 10-5-2019 دولار
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 10-5-2019، أخر أيام الأسبوع، حيث ثبت سعر الدولار على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، وذلك بعد حالة من التراجع شهدتها العملة الأمريكية أمس الخميس.
  
واستقر سعر الدولار عند ختام تعاملات أمس، وسجل ثباتاً فى سعره بين عدد من البنوك وبعضها، ثابتا عند سعر 17.07 جنيها للشراء، و 17.17 جنيها للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى.     

 

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.08 جنيه للشراء
17.18 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.07 جنيه للشراء
17.17 جنيه للبيع
 
  

سعر الدولار فى بنك مصر

17.07  جنيه للشراء
17.17  جنيه للبيع
 
 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.07 جنيه للشراء
17.17 جنيه للبيع
  

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.15 جنيه للشراء
 
17.22 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.06 جنيه للشراء
17.16 جنيه للبيع
 
 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.08  جنيه للشراء
17.18  جنيه للبيع
 
 

سعر الدولار فى بنك عودة

17.07 جنيه للشراء
17.17 جنيه للبيع
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعر الدولار اليوم الخميس 9-5-2019 والانخفاض يسيطر على معظم التعاملات المصرفية

سعر الدولار يواصل التراجع فى السوق اليوم الأربعاء

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7-5-2019

سهر الدماطى تتوقع استمرار تراجع سعر الدولار بسبب زيادة المعروض

سعر الدولار اليوم الاثنين 6-5-2019 والعملة تتراجع أمام الجنيه أول أيام رمضان

اسعار الدولار

سعر الدولار اليوم

اسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم فى مصر

الدولار

الدولار اليوم

أخبار الاقتصاد

الأقتصاد

الاقتصاد

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 / 5 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10 / 5 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

كيف فضح "عائض القرنى" المتطرفين وداعميهم.. خبراء خليجيون: اعتذاره عن ممارسات "الصحوة " كشفت أدوار أنقرة والدوحة وجماعة الإخوان فى نشر الفتن .. كاتب سعودى: نريد دروس معلنة عن أخطاء المرحلة السابقة

كيف فضح "عائض القرنى" المتطرفين وداعميهم.. خبراء خليجيون: اعتذاره عن ممارسات "الصحوة " كشفت أدوار أنقرة والدوحة وجماعة الإخوان فى نشر الفتن .. كاتب سعودى: نريد دروس معلنة عن أخطاء المرحلة السابقة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

فيديو جراف..الانتهاء من 51 مشروعا بقيمة 1.2 مليار جنيه بـ 5 محافظات

فيديو جراف..الانتهاء من 51 مشروعا بقيمة 1.2 مليار جنيه بـ 5 محافظات

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة