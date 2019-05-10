تكويد 22 طن أسمدة بالقليوبية تمهيدا لنقلها للخارج لإعدامها

أكد المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أن لجنة الرقابة على المبيدات بالمديرية بقيادة المهندس نصر عبد البديع، والمهندسة رجاء أبو ضيف، بالتعاون مع لجنة المعمل المركزى للمبيدات والدكتور نبيل صابر والدكتور إسلام نصر، تعمل على تكويد المبيدات الموجودة بمخازن الإدارة الزراعية بقليوب تمهيدا لنقلها للخارج وإعدامها بالطرق الآمنة، وذلك في حضور المهندس محمد عفيفي مدير عام الإدارة ووكيل الإدارة.

وأكد المهندس نصر عبد البديع، أن هذا المشروع يأتي استكمالا للمشروع القومي للتخلص الآمن من المبيدات الراكدة والمهجورة، حيث إنه بلغ إجمالي الكميات التي تم تكويدها على مستوى الإدارات الزراعية بالمحافظة إلى جانب الكمية التي تم تكويدها بمنطقة بهتيم من قبل الهيئة الزراعية المصرية بلغت 22 طن أسمدة.

وتابع "عبد البديع"، أنه يتم نقل هذه الأسمدة وفقا لخطورتها، حيث سيتم نقل الأكثر خطورة أولا تليها الأقل فالأقل، حيث إنه توقف هذه المشروع منذ عام 2007، إلى أن تم التنسيق مع البنك الدولي لإعادة إحياء المشروع من جديد.