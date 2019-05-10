احسب عدد ساعات نومك بسنوات عمرك.. واعرف إزاى تتغلب على الأرق

كتبت أمل علام

عدم النوم يمثل مشكلة شائعة للكثير من الأشخاص، ويؤثر على كثير من الناس فى مرحلة ما من حياتهم، فعندما لا يحصل الفرد على النوم الكافى، وأقل مما هو مطلوب للشعور باليقظة والتنبه يطلق عليه الحرمان من النوم.

قالت صحيفة "boldsky "، إن الأطفال والشباب، أكثر عرضة للحرمان من النوم.



عدم النوم يمثل مشكلة كبيرة.. حاول تتغلب عليها

أسباب عدم النوم ..

يمكن أن يكون عدم النوم السليم نتيجة للأسباب التالية: العمل فى نوبات ليلية، أو الحاجة إلى وظائف، أو النوم فى وقت متأخر، أو الاستيقاظ مبكراً، ومن أسبابه أيضا المشكلات الطبية الكامنة مثل، توقف التنفس أثناء النوم، والاكتئاب، والاختلالات الهرمونية، وغيرها من الأمراض المزمنة.

الآثار السلبية لعدم النوم...

يضعف الجهاز المناعى، مما يزيد من خطر الأمراض المزمنة، له تأثير سلبى على إنتاج الهرمونات، بما فى ذلك خفض مستويات هرمون التستوستيرون وهرمونات النمو، كما أن قلة يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويؤدى الى زيادة الوزن، والضغط، والاكتئاب، وارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية، والسكتة الدماغية.



إزاى تتغلب على عدم النوم

علاج عدم النوم ..

يعتبر الاسترخاء وسيلة فعالة لعلاج عدم النوم، كما أن التأمل، وتدريب الذهن، وتمارين التنفس، هذا يساعد على استرخاء كل العضلات فى الجسم. توصى المؤسسة الوطنية الأمريكية للنوم (NSF) بفترات نوم طبقا لسنك.

*المواليد (من 0 إلى 3 أشهر): من 14 إلى 17 ساعة يوميًا.

*الرضع (من 4 إلى 11 شهرًا): من 12 إلى 15 ساعة.

*الأطفال الصغار (من سنة إلى سنتين): من 11 إلى 14 ساعة.

*لمرحلة ما قبل المدرسة (من 3 إلى 5 سنوات): من 10 إلى 13 ساعة.

*الأطفال فى سن المدرسة (من 6 إلى 13 سنة): من 9 إلى 11 ساعة.

*المراهقين (من 14 إلى 17 سنة): من 8 إلى 10 ساعات .

*البالغين (18 إلى 64 عامًا): من 7 إلى 9 ساعات.

* كبار السن (أكثر من 65 عامًا): من 7 إلى 8 ساعات.