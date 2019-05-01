13 معرضا و 179 مركزا بكفر الشيخ وسيارات للقرى توفر السلع بأسعار مخفضة

وأضاف طه، لـ" اليوم السابع"، أن هناك 179 مركزا ثابت تابع للقوات المسلحة وأمان بإلإشراف مديرية أمن كفر الشيخ ووزارة الداخلية ،وهناك سيارات ستجوب القرى الاكثر فقراً ،سيتم الاعلان عنها قبل تواجدها بالقرى بيومين،حتى لايتكبد المواطن عناء السفر للمدن لشراء احتياجاته.

وقال محافظ كفر الشيخ، تم التنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية لتوفير اللحوم والأسماك والخضروات ، وأنه يتابع حجم السلع، والمبيعات لمعرفة الاحتياجات ،وأنه يتمنى أن يكون شهر رمضان شهر خير وبركة على كل المصريين ، مشيراً إلى أنه يتابع تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء لتوفير السلع لمدة 6 أشهر قادمة وليست في شهر رمضان فقط.