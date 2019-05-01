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13 معرضا و 179 مركزا بكفر الشيخ وسيارات للقرى توفر السلع بأسعار مخفضة

الأربعاء، 01 مايو 2019 09:52 م
13 معرضا و 179 مركزا بكفر الشيخ وسيارات للقرى توفر السلع بأسعار مخفضة محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أكد الدكتور إسماعيل طه ، محافظ كفر الشيخ،أن المحافظة كل عام تنظم معرض "أهلا رمضان "في مركز ومدينة كفر الشيخ فقط،ولكنه هذا العام أعطى تعليماته بالإستعداد لشهر رمضان المبارك بـ 13 معرضا في مدن المحافظة لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخضة ، تخفيفا عن اخواننا في القرى والمدن.

وأضاف طه، لـ" اليوم السابع"، أن هناك  179 مركزا ثابت تابع للقوات المسلحة وأمان بإلإشراف مديرية أمن كفر الشيخ ووزارة الداخلية ،وهناك سيارات ستجوب القرى الاكثر فقراً ،سيتم الاعلان عنها قبل تواجدها بالقرى بيومين،حتى لايتكبد المواطن عناء السفر للمدن لشراء احتياجاته.

وقال محافظ كفر الشيخ، تم التنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية لتوفير اللحوم والأسماك والخضروات ، وأنه يتابع حجم السلع، والمبيعات لمعرفة الاحتياجات ،وأنه يتمنى أن يكون شهر رمضان شهر خير وبركة على كل المصريين ، مشيراً إلى أنه يتابع تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء لتوفير السلع لمدة 6 أشهر قادمة وليست في شهر رمضان فقط.

 


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