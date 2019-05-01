محافظ الدقهلية: محلات الحلاقة لن تحصل على ترخيص إلا بعد توفير أجهزة التعقيم

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، أن جميع المحلات الجديدة للحلاقة، لن تحصل على ترخيص إلا بعد توفير أجهزة التعقيم لجميع المعدات المستخدمة فى المحل، لضمان أعلى مستوى من الأمان للحفاظ على صحة المواطن، والتأكد من عدم نقل العدوى من إنسان لآخر، وأن مديرية الصحة بالدقهلية هى المنوط به الموافقة أو رفض الترخيص للمحلات على حسب تطبيق الاشتراطات الصحية السليمة لمنع انتقال الأمراض من شخص مصاب لآخر سليم.

وأضاف محافظ الدقهلية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، المحلات التى لا تستخدم أجهزة التعقيم تعد نقطة خطر لنقل الأمراض بين المواطنين، ومع أن الدولة حريصة على صحة المواطنين وتصرف المليارات على الصحة وعلاجات فيروس سى، إلا أن بعض العادات الخاطئة وعدم الحرص واتخاذ الاجراءات السليمة تضيع مجهود الدولة بالكامل وتهدر الأموال، وهو كان الدافع الأول لوقف الترخيص لمحلات الحلاقة التى لا تتبع الإجراءات السليمة للتعقيم، خاصة بعد أن انتهت حملة 100 مليون صحة فى شهر أبريل 2019، ولكى نمنع ونوقف المرض اللعين، ونبدأ مرحلة جديدة وهى توعية المواطنين من السلوكيات الخاطئة، التى تؤثر على صحة الإنسان، وقال إن محافظة الدقهلية سوف تكون من أوائل المحافظات التى تهتم وتراعى كل الإجراءات لحماية صحة الإنسان.

وأشار الدكتور كمال شاروبيم أنه أصدر تعليماته بحصر جميع محلات الحلاقة القديمة، للتنبيه عليهم باستخدام أجهزة التعقيم واعطاهم مهلة، ثم يتم الغاء الترخيص لكل من خالف وتقاعس على تنفيذ التعليمات،

وعلى الجانب الآخر أكد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه سوف يتم وضع شروط صحية صارمة، وتوفير أجهزة التعقيم للمعدات المستخدمة، وسوف يتم عمل متابعة دورية على كل المحلات للتأكد وضمان الاستمرارية، وسوف يتم التنسيق مع الوحدات المحلية ومجالس المدن، فى حالة صدور الترخيص ومتابعة المحلات القديمة،

يذكر بأن قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية إجراء حصر شامل لمحلات الحلاقة ومراجعة التراخيص الممنوحة لها على أن يكون شرط الترخيص وجود أجهزة وأدوات تعقيم داخل المحل للحفاظ على المواطنين من انتقال الأمراض المعدية.

وأكد شاروبيم على أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات لتنفيذ مبادرة 100 مليون صحة للكشف على فيروس سى والاطمئنان على سلامة وصحة المواطنين وتدفع الكثير من الأموال فى القطاع الصحى ولابد من وقف كل الأسباب التى يمكن أن تؤدى للاصابة بالأمراض