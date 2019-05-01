لأولياء الأمور.. تعرف على مصروفات وسن القبول بالمدارس اليابانية × 11معلومة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية إلكترونيا على موقعها الرسمى، ويقدم "اليوم السابع" فى 5 خطوات السن المطلوب للتقدم فى كل صف ومرحلة دراسية.

1ـ بالنسبة لرياض الأطفال kg1" المستوى الأول من سن 4 سنوات حتى 5 سنوات إلا يوم واحد.

2ـ بالنسبة لرياض الأطفال kg2"، من 5 سنوات حتى 6 سنوات إلا يوم واحد.

3ـ بالنسبة للصف الأول الابتدائى، من 6 سنوات حتى 7 سنوات إلا يوم واحد.

4ـ بالنسبة للصف الثانى الابتدائى من 7 سنوات حتى 8 سنوات إلا يوم واحد.

5ـ لا يجوز الاستثناء من شرط السن الموضح بالبنود السابقة تحت أي مسمى.

6ـ يشترط الالتزام بالإقامة في المنطقة المحيطة بالمدرسة المتقدم إليها وفقًا للعنوان المثبت ببطاقة الرقم القومى لولى الأمر أو أى مستند رسمى يرجع تاريخه إلى ما قبل الإعلان بمدة لا تقل عن 6 أشهر يثبت الإقامة فى النطاق المطلوب.

7ـ تكون الأولوية في القبول للطلاب الأقرب في السكن للمدرسة المتقدم إليها فى حالة المفاضلة بينهم.

8ـ وقد تم وضع شرط الإقامة في المنطقة المحيطة بالمدرسة نظراً لتعديل جدول اليوم الدراسى بالمدرسة ليزيد عن المواعيد السابقة بمدة لا تقل عن ساعة كاملة لضمان تطبيق المجموعة الكاملة لأنشطة التوكاتسو بداية من العام الدراسى 2019/.2020.

9ـ سيقوم ولى الأمر بالتوقيع على إقرار بموافقته على أى تغيرات في جدول اليوم الدراسى بما يتناسب مع مستويات تنفيذ الأنشطة في أي وقت.

10ـ تبلغ مصروفات المدارس المصرية اليابانية مبلغ شامل 8 آلاف و800 جنيه (8800) بالإضافة إلى 2000 جنيه أنشطة، بإجمالى مبلغ 10 آلاف و800 جنيه (10,800) مصرى للطالب، بالإضافة تكلفة الزى المدرسى وتطبيق التواصل للطلاب الجدد فقط.

11ـ سوف تكون تلك المبالغ قابلة للزيادة وفقا للقواعد والاحكام التي ستقرها وزارة التربية والتعليم قبل بداية كل عام دراسى بموجب قرار وزارى يصدر من السلطة المختصة.