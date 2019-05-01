لأولياء الأمور.. تعرف على الصفوف المتاحة بالمدارس اليابانية × 7 معلومات

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن موعد فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية اليوم الأربعاء، للعام الدراسى المقبل.

"اليوم السابع" يقدم فى 7 معلومات الصفوف المتاح التقدم عليها وأيضًا آلية التقدم.

1ـ فتح باب التقدم للمدارس اليوم الأربعاء إلكترونيًا.

2ـ التقدم والالتحاق بمرحلة رياض الأطفال بمستوييها الأول والثانى.

3ـ التقدم متاح للصف الأول الابتدائى.

4ـ التقدم متاح على الصف الثانى الابتدائى.

5ـ شروط التقدم الجديدة ستعلن من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة.

6ـ المدارس تدرس المنهج المصرى الجديد فى النظام التعليمى الجديد.

7ـ تعتمد على أنشطة التوكاتسو اليابانية التى تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعى.