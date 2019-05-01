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فيلم وثائقى عن أوضاع السجون المصرية خلال اجتماعات "أفريقية حقوق الانسان"

الأربعاء، 01 مايو 2019 10:02 م
فيلم وثائقى عن أوضاع السجون المصرية خلال اجتماعات "أفريقية حقوق الانسان" وفد مصر فى اجتماع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان
شرم الشيخ: محمد السيد
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عرض وفد مصر، فيلم وثائقى عن أوضاع السجون المصرية، وذلك خلال عرض الوفد التقرير الدورى المقدم من مصر للجنة الأفريقية لحقوق  الانسان والشعوب خلال فعاليات اجتماعات الدورة ال 64 للجنة، والمنعقدة بمدينة شرم الشيخ .

وكان  المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، قد ترأس وفد مصر خلال عرض التقرير الدورى المقدم من مصر إلى اللجنة الأفريقية لحقوق  الانسان والشعوب ،لمناقشته خلال فاعليات اجتماعات الدورة ال 64 للجنة الأفريقية و المنعقدة بمدينة شرم الشيخ .

 

وضم الوفد المصرى، السفير أحمد ايهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الانسان و المسائل الانسانية و الاجتماعية الدولية ،و مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة و ايهاب عبد العاطى و اشرف مرعى و عزت العشماوى وسمية الالفى  و السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

 

يذكر أن فاعليات الدورة 64 تعقد بشرم الشيخ بمشاركة كامل مفوضي اللجنة وممثلي أمانة الاتحاد الأفريقي ووفود عشرات من الدول الأفريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية و35 من والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وأكثر من 100 منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها 12 منظمة مصرية.


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