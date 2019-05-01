فيديو ..عودة حركة المترو لطبيعتها بعد إصلاح عطل منظومة الإشارات

عادت حركة المترو فى الخط الثانى" شبرا الخيمة المنيب" إلى طبيعتها فى الاتجاهين، بعد ارتباك وتوقف للمترو لأكثر من نصف ساعة بسبب تعطل منظومة الإشارات، كما أعلنت شركة المترو فى وقت سابق.

وقد انتشر رجال الشرطة للمساهمة فى تنظيم ركوب المواطنين والاطمئنان على غلق أبواب المترو بشكل كامل وإبلاغ السائق بالتحرك، حفاظا على أرواح المواطنين.

فيما كررت الإذاعة الداخلية بصفة مستمرة النداءات والتحذيرات للمواطنين للابتعاد عن الأبواب والوقوف بطول الرصيف وخلف الخط الأصفر.