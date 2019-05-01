فيديو ..عودة حركة المترو لطبيعتها بعد إصلاح عطل منظومة الإشارات

عادت حركة المترو فى الخط الثانى" شبرا الخيمة المنيب" إلى طبيعتها فى الاتجاهين، بعد ارتباك وتوقف للمترو لأكثر من نصف ساعة بسبب تعطل منظومة الإشارات، كما أعلنت شركة المترو فى وقت سابق.
وقد انتشر رجال الشرطة للمساهمة فى تنظيم ركوب المواطنين والاطمئنان على غلق أبواب المترو بشكل كامل وإبلاغ السائق بالتحرك، حفاظا على أرواح المواطنين.
فيما كررت الإذاعة الداخلية بصفة مستمرة النداءات والتحذيرات للمواطنين للابتعاد عن الأبواب والوقوف بطول الرصيف وخلف الخط الأصفر.
وقد أكد المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق أحمد عبد الهادى، عودة حركة القطارات بالخط الثانى، منذ قليل، بسبب عطل فنى فى منظومة الإشارات ما بين جامعة القاهرة والبحوث.
وقال عبد الهادى، إن فرق الطوارئ تدخلت على الفور لإصلاح العطل.
وأوضح المتحدث باسم المترو، إنه تم تشعيل حركة المترو أثناء العطل بشكل طبيعي ما بين محطات المنيب إلى جامعة القاهرة في الاتجاهين، وما بين جامعة القاهرة إلى السادات فى اتجاه واحد وما بين شبرا الخيمة إلى السادات فى الاتجاهين وعادت الحركة لطبيعتها.
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