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صحة"الشرقية":ضبط 947 فلتر طبى غير مصرح بتداوله فى المستشفيات الخاصة

الأربعاء، 01 مايو 2019 01:28 م
صحة"الشرقية":ضبط 947 فلتر طبى غير مصرح بتداوله فى المستشفيات الخاصة الدكتور هشام شوقى وكيل صحة الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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ضبطت مديرية الصحة بالشرقية، 947 فلتر طبى، غير مصرح بإستخدامه إلا فى مستشفيات الصحة، ذلك بأحد المنشآت الطيبة الخاصة. 

وقال الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن إدارة التفتيش الصيدلى بالمديرية قامت بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر، بشن حملات مشتركة ومكبرة للتفتيش على عدد من المستشفيات الخاصة بنطاق مدن الزقازيق وفاقوس وأبو حماد والعاشر من رمضان .

وأسفرت الحملة عن ضبط وتحريز 947 فلتر طبى خاص بوزارة الصحة وغير مصرح بتداوله فى المستشفيات الخاصة وبدون فواتير، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر حيال المخالفات المضبوطة .

فى سياق آخر، أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم (٤٧٤٨) بتخصيص قطعة أرض بمساحة ٦٢٥م٢ الواقعة "بحوض عين العجائز والعليقة وتل أم اللحم بناحية المسلمية - مدينة صان الحجر" لصالح مجلس مدينة صان الحجر" لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها " تبرع مقدم من أحد المواطنين، ويأتى هذا القرار بعد الإطلاع على قانون رقم 43/1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وﻻئحتة التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى موافقة الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحى، وموافقة مديرية الشئون الصحية على إقامة محطة رفع صرف صحى على مساحة ٦٢٥م٢ بمدينة صان الحجروعلى كتاب مديرية الزراعة رقم ٢٤٩٢ فى 4 / 3 /2019، وعلى موافقة الجهاز التنفيذى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، وعلى كتاب رئاسة ومدينة صان الحجر الوارد إلينا بتاريخ 16 /12 /2018 والمرفق به كافة مستندات المتبرع - لصالح مجلس مدينة صان الحجر لإقامة محطة رفع صرف صحى.

 

 

 

 


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