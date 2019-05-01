سقوط 3 أشخاص بحوزتهم طن من الفسيخ والرنجة مجهول المصدر بشبرا

كتب عبد الرحمن سيد

ألقت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، القبض على 3 أشخاص من مالكى محلات تجارة الأسماك المملحة، بحوزتهم كميات كبيرة من الاسماك مجهولة المصدر.

نجحت مباحث التموين، فى ضبط ثلاثة من مالكى محلات تجارة الأسماك المملحة والمدخنة غير مرخصة بدائرة قسم شرطة شبرا مصر لحيازتهم وتجميعهم كميات من الأسماك المملحة والمُدخنة وزنت نحو طن و310 كيلو جرام من الفسيخ والرنجة والملوحة مجهولة المصدر، ومعبأة داخل براميل وعبوات غير مدون عليها أية بيانات تفيد تواريخ الإنتاج والصلاحية، وفقاً لما ورد بتقرير مفتشى الأغذية بوزارة الصحة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، وتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.