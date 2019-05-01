رئيس جامعة المنيا : 500 جنيه للعاملين لحلول شهر رمضان

المنيا- فريق المحافظات

أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا عن بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعة في الثامن عشر من مايو القادم، على أن يسبقها أسبوعًا للامتحانات الشفوية والعملية بجميع الكليات، مؤكداً علي سرعة إعلان النتائج للفرق النهائية بمرحلتي الليسانس والبكالوريوس، لتتناسب مع موعد تقدم الخريجيين لأداء الخدمة العسكرية، علي أن يتم إعلان جميع النتائج بالكليات في موعد اقصاه أول يوليو القادم.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة، بحضور الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أبو بكر محيي الدين، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، وأمين عام الجامعة، ورئيس اتحاد الطلاب أعضاء المجلس.

كما قرر المجلس، الموافقة على منح أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة مكافأة 500 جنيها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مقدماً التهنئة لجميع أعضاء المجلس بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وأن يُعيده على مصرنا الغالية والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

ووجه الدكتور "عبد النبي"، نحو دعم التخصصات الحديثة وغير التقليدية بالكليات تماشيًا مع احتياجات سوق العمل؛ مما يستلزم تحديث وتطوير التخصصات العلمية وتطوير اللوائح الدراسية بالكليات لتضم تطبيقات التكنولوجيا الرقمية لتُدرج ضمن المقررات الدراسية، كي تتناسب مع التطورات التكنولوجي الحديث واحتياجات سوق العمل.

وفي سياق متصل، شدد رئيس الجامعة، على عدم شراء أى مستلزمات للأقسام والمعامل ذات طرازات قديمة، أو لا تتناسب مع التطور التكنولوجى، داعياً كلية الحاسبات والمعلومات لإعداد برامج لتخصصات الذكاء الإصطناعى ومعالجة البيانات الضخمة، للتماشى مع النظم العالمية، باعتبارها أحد الموارد المستقبيلة فى التنمية، والتى تتوجه إليه الدولة لتوفير التخصصات الجديدة بالجامعات لخدمة استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

كما أعلن مجلس الجامعة، عن إنشاء منصة لتواصل الباحثين في جامعة المنيا، تستهدف عرض وتبادل الأبحاث العلمية، وتشجيع البحوث المشتركة والتكاملية بين مختلف التخصصات العلمية بالكليات.

واستمراراً لخطط التحديث والتطوير بالجامعة، أكد رئيس الجامعة، أن الجامعة تستعد لميكنة جميع إداراتها وتحويل جميع مستنداتها ومخاطباتها إلكترونية، وتوفير برنامج للإدارة الرقمية للمستشفيات الجامعية، يحتوي علي قواعد البيانات للمرضي المترددين على المستشفيات وربطها بقواعد البيانات بجميع مستشفيات مصر، وذلك بعد نجاح الجامعة في ميكنة جميع متحصلاتها النقدية لجميع خدماتها وتحويلها للدفع الإلكتروني.

وخلال المجلس، استعرض الدكتور مصطفى عبد النبي اسماء المرشحين بجميع كليات لنيل جائزة الجامعة للتميز والعطاء، وجائزة الوفاء لهذا العام، والتصويت عليها من قبل أعضاء المجلس، ليعلن المجلس عن ترشيحه للدكتور مدحت مصطفى ثابت أستاذ الجراحة بكلية الطب ونائب رئيس جامعة المنيا الأسبق، وأول من أدخل جراحة المناظير بجامعة المنيا، لنيل جائزة الجامعة للتميز والعطاء للعام الجامعي 2018/2019، والدكتور محمد مؤنس بيومي عميد كلية الهندسة الأسبق ومؤسس قسم هندسة الحاسبات والنظم لجائز الوفاء هذا العام؛ وذلك تقديرًا لعطائهم وتميزهم طوال تاريخهم العلمي والعمل الإداري بالجامعة.

كما استعرض المجلس، الدعم النقدي الذي قدمه صندوق التكافل الطلابي للطلاب الغير قادرين بالجامعة هذا العام، والذي وصل إلى اكثر من 2 مليون جنيه بزيادة للحد الأقصى للطلاب، ليصل إلي 400 جنيها مقارنة بـ300 جنيهه بالعام الماضي، نتيجة لزيادة مساهمة عائد صندوق الكافيتريات بالجامعة، والذي من المتوقع أن يرتفع الحد الأقصى له خلال العام القادم ليصل إلى 500 جنيه.

كما قدم رئيس الجامعة، الشكر لكليات التربية الرياضية والنوعية والتمريض علي مجهوداتهم وأدائهم خلال زيارة لجان الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مثمناً دور مركز ضمان الجودة في دعم الكليات وتحسين تطبيق أدائها لمعايير الجودة والتوثيق والذي انعكس علي أداء الكليات خلال الزيارة، معلناُ حصول الجامعة علي المدي من 201 : 300 في تحقيق اهداف الأمم المتحدة للتنمية والذي يقيس تحقيق الجامعة لأهداف التنمية المستدامة طبقاً لمعايير الأمم المتحدة في الصحة والسلام والعدل والحد من أوجه عدم المساواة والصناعة والإبتكار والتغيير المناخي ومسئولية الاستهلاك والإنتاج.