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رئيس جامعة الزقازيق: مراقبة الامتحانات بالكاميرات لإثبات "الغش"

الأربعاء، 01 مايو 2019 04:00 ص
رئيس جامعة الزقازيق: مراقبة الامتحانات بالكاميرات لإثبات "الغش" د. خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق
وائل ربيعى
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أعلن الدكتور خالد عبد البارى، رئيس جامعة الزقازيق، أن الجامعة أنهت تركيب كاميرات المراقبة فى حوالى نصف أماكن امتحانات نهاية العام التى تنطلق أول مايو المقبل بالكليات المختلفة؛ لرصد المخالفات وتأكيد هذه المخالفات بالفيديو.

وأضاف عبد البارى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن كاميرات المراقبة الجديدة ترصد أى مخالفات يقبل عليها الطلاب فى امتحانات نهاية العام؛ حتى يتم مواجهة الطلاب بها فى حالة إنكار فعل الغش، مشيرا إلى أنه وجه بالتطبيق الحازم لإجراءات وقواعد قانون تنظيم الجامعات فى مواجهة الغش.

 

 

 


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رئيس جامعة الزقازيق

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