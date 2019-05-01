دواوين الوزارات.. مد العمل بحملة 100 مليون صحة حتى 5 مايو المقبل

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة التضامن:
غادة والى: معرض ديارنا بالغردقة يستقبل 10 آلاف زائر فى 5 أيام
وزارة التموين:
عروض تنافسية بين الشركات فى معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان".. طرح السكر البنى بـ15 جنيها للكيلو بدلا من 30.. تخفيضات على المنتجات ومستلزمات الشهر الكريم تصل إلى 30%.. ووزير التموين: إطلاق ألف سيارة لطرح السلع
وزارة التربية والتعليم:
وزير التعليم عن امتحانات أولى ثانوى: لن يضار أى طالب.. وأثق فى معلمينا
وزارة الصحة:
"الصحة" تعلن مد العمل بحملة 100 مليون صحة حتى 5 مايو المقبل
وزارة الزراعة:
"الزراعة" تعلن اتخاذ 6 إجراءات لمجازر اللحوم استعدادا لشهر رمضان.. تعرف عليها
وزارة القوى العاملة:
صور.. ننشر نص كلمة وزير القوى العاملة باحتفالية عيد العمال بحضور الرئيس السيسى
وزارة الأوقاف:
شاهد فى دقيقة.. خريطة عمل المساجد خلال شهر رمضان × 10 معلومات
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