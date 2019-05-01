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دواوين الوزارات.. مد العمل بحملة 100 مليون صحة حتى 5 مايو المقبل

الأربعاء، 01 مايو 2019 12:04 ص
دواوين الوزارات.. مد العمل بحملة 100 مليون صحة حتى 5 مايو المقبل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة التضامن:

غادة والى: معرض ديارنا بالغردقة يستقبل 10 آلاف زائر فى 5 أيام

http://www.youm7.com/4226419

وزارة التموين:

عروض تنافسية بين الشركات فى معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان".. طرح السكر البنى بـ15 جنيها للكيلو بدلا من 30.. تخفيضات على المنتجات ومستلزمات الشهر الكريم تصل إلى 30%.. ووزير التموين: إطلاق ألف سيارة لطرح السلع

 http://www.youm7.com/4224769

وزارة التربية والتعليم:

وزير التعليم عن امتحانات أولى ثانوى: لن يضار أى طالب.. وأثق فى معلمينا

http://www.youm7.com/4226833

وزارة الصحة:

 "الصحة" تعلن مد العمل بحملة 100 مليون صحة حتى 5 مايو المقبل

http://www.youm7.com/4226474

وزارة الزراعة:

 "الزراعة" تعلن اتخاذ 6 إجراءات لمجازر اللحوم استعدادا لشهر رمضان.. تعرف عليها

http://www.youm7.com/4224689

وزارة القوى العاملة:

صور.. ننشر نص كلمة وزير القوى العاملة باحتفالية عيد العمال بحضور الرئيس السيسى

وزارة الأوقاف:

شاهد فى دقيقة.. خريطة عمل المساجد خلال شهر رمضان × 10 معلومات

http://www.youm7.com/4225194

 

 

 


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دواوين

وزارات الحكومة

التموين

الزراعة

الصحة

التعليم

خريطة المساجد




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