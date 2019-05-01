حركة الملاحة بقناة السويس تحقق رقم قياسى بعبور 68 سفينة بحمولات 5.2 مليون طن

الإسماعيلية - السيد فلاح

قال الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الإقتصادية لمنطقة قناة السويس، إن بشائر الخير تتوالى على قناة السويس حيث سجلت حركة الملاحة اليوم الأربعاء رقماً قياسياً في أعداد وحمولات السفن العابرة وذلك بعبور 68 سفينة من الإتجاهين دون انتظار بحمولات كلية بلغت 5.2 مليون طن.

وبلغ عدد السفن العابرة من الشمال 27 سفينة، بإجمالى حمولات كلية 2.1 مليون طن، فيما بلغ عدد السفن العابرة من الجنوب 41 سفينة، بإجمالى حمولات كلية 3.1 مليون طن.

وأعرب الفريق مُهاب مميش، عن سعادته الغامرة بعبور هذا العدد الكبير من السفن في يوم واحد، مؤكدا أن الأرقام القياسية غير المسبوقة التى تسجلها حركة الملاحة فى القناة، فيما يتعلق بأعداد وحمولات السفن العابرة تعطى دلالة واضحة على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة، التى تحققت بالدعم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ووقوف الشعب المصرى البطل كله خلف هذ المشروع العملاق، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المُقدمة، وتلبية متطلبات العملاء من ملاك ومشغلى السفن ذات الغواطس الكبيرة، التى تحقق وفراً اقتصادياً من خلال اقتصاديات الحجم.

كما وجه الفريق مميش، الشكر إلى مرشدى هيئة قناة السويس، ورجال التحركات، وجميع المتعاملين مع السفن لنجاحهم فى التعامل مع كافة الأنواع فى الظروف المناخية المختلفة.

وجاءت سفينة الحاويات الليبيرية العملاقة MSC كأكبر سفينة تعبر القناة من الشمال، بحمولة 199 ألف طن، قادمة من المغرب ومتجهة إلى عمان، أما أكبر سفينة من الجنوب فكانت سفينة الحاويات الدنماركية العملاقة MAASTICHT MAERSK ، بحمولة 221 ألف طن، قادمة من ماليزيا، ومتجهة إلى هولندان وهى من أكبر سفن الحاويات فى العالم.

هذا وقد سجلت حركة الملاحة، عبور 11 سفينة عملاقة، تتجاوز حمولة السفينة الواحدة 150 ألف طن.